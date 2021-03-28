موقع سويدي يكشف بالوثائق تجسس دبلوماسيين أتراك على معارضي أردوغان في الأردن (صورة)

ذكر موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل الدبلوماسيين الأتراك الموجودين في الأردن، لأغراض التجسس على معارضي الحكومة التركية وجمع معلومات عنهم.

وجاء في تقرير للموقع نشره اليوم الأحد، أن: ”وثائق قضائية كشفت أن 3 مواطنين أتراك تعرضوا للملاحقة والمراقبة من جانب دبلوماسيين في السفارة التركية بالعاصمة الأردنية عمان، وتم نقل المعلومات الخاصة بهم إلى وزارة الخارجية التركية بأنقرة“.

وقال: إنه ”تم استخدام تلك المعلومات بوقت لاحق في لائحة اتهام جنائية تخصّ اتهامات إرهابية، وذلك من خلال النيابة العامة التركية، وإنه وفقًا للقرار الصادر من المدعي العام التركي بيرول توفان، يوم 13 ديسمبر 2018، فإن مكتب النائب العام في أنقرة، أطلق تحقيقًا مستقلًا في اتهامات تتعلق بتورط 3 مواطنين أتراك في خلية تجسس، بناءً على المعلومات التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في عمّان، دون أي أدلة ملموسة، وإن المواطنين الأتراك الثلاثة، تم اتهامهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية“.

وأكد: أن ”السفير التركي السابق في عمّان مراد كاراغوز، الذي تولى هذا المنصب في الفترة من 2016 إلى 2019، هو الذي أرسل تلك المعلومات إلى السلطات التركية، قبل أن يترك منصبه، حيث يعمل حاليًا كمدير عام للإعلام بوزارة الخارجية التركية“، موضحا: أن ”الوثائق القضائية أكدت مجددًا أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية، تؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للنظام القضائي التركي“.

وحسب التقرير، فإن: ”البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول التي يعملون بها، وتنتهك مبادئ القانون الدولي، من خلال القيام بحملات غير قانونية، لجمع المعلومات وعمليات استخبارية واسعة النطاق، في حين يتمتع مندوبو أردوغان بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي النظام التركي، وجمع معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلها إلى السلطات في أنقرة“.