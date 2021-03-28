واشنطن بوست: طالبان تواجه "مفترق طرق" بعد خطة السلام الأمريكية في أفغانستان

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن حركة طالبان الأفغانية تواجه ”مفترق طرق“ في ظل التطورات العسكرية والدبلوماسية التي شهدتها أفغانستان في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”على مدار أشهر، فإن طالبان نجحت في المضي قدما على مسارين متوازيين، ومتناقضين في الوقت ذاته، الحديث عن السلام، وشنّ الحرب في أفغانستان“.

وبينت الصحيفة أنه ”بدا أن تلك الإستراتيجية تستهدف استرضاء جناحي طالبان، المتشددين داخل الحركة: الذين يريدون انتصارا عسكريا واضحا لإنهاء الصراع المستمر منذ 20 عاما، والأعضاء المعتدلين الذين سيَقبلون بالحل السياسي“.

وأردفت الصحيفة: ”ولكن الحملة الأمريكية الجديدة والشرسة للوصول إلى اتفاق سلام وضعت طالبان أمام مفترق طرق حتمي: قبول مكان في حكومة تقاسم السلطة، كما جاء في المقترح الأمريكي، وهو ما سيجعل الحركة تقترب أكثر من تحقيق هدفها النهائي بالسيطرة الكاملة على الدولة، وإقامة الحكومة الإسلامية، وفي الوقت ذاته، فإن أي مسار يُبعد أفغانستان عن تصنيفها كدولة مارقة مجددا سيتطلب تنازلا من جانب الحركة؛ ما يتناقض مع المعتقدات الأساسية لها“.

وبينت الصحيفة في تحليلها أنه ”مع اقتراب الموعد النهائي، تملك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقتا حتى الأول من مايو المقبل كي تسحب قواتها من أفغانستان، وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020، أو التفاوض على اتفاق جديد“.

ورأت الصحيفة أن رد فعل طالبان سيوضح أين يكمن توازن القوة في الحركة، وما رؤيتها لمستقبل أفغانستان؟، خاصة أن قيادات طالبان لم تكشف -حتى الآن- طبيعة الحكومة التي يمكن أن تقبلها، بخلاف تلك التي يديرها الحكم الإسلامي.

ونقلت عن قائد بارز في طالبان قوله: إنه سيعارض أي اتفاق لا يمنح السلطة الكاملة في أفغانستان لطالبان؛ لأنه يعتقد أن الحكومة الحالية امتداد لوجود الولايات المتحدة في الدولة، وهي الرؤية ذاتها التي يتمسك بها مقاتلو الحركة المسلحة.

وقال القائد العسكري البارز، الذي رفض الكشف عن هويته: ”هذا القتال ليس لتقاسم السلطة، هذه حرب لأغراض دينية، بهدف الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية. إذا كنّا سنتقاسم السلطة مع الحكومة في كابول، فما هو الغرض من القتال؟، لا يمكن أن أقبل ذلك“.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه من الصعب للغاية استكشاف مدى الوحدة في حركة طالبان ككل، ولكنها في المجمل تضم شبكات تتضمن عناصر متشددة وأخرى معتدلة. عارض مقاتلو طالبان على الأرض مباحثات السلام مع الحكومة الأفغانية؛ إذ يفضّلون الوصول إلى السلطة بالطرق العسكرية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ”طالبان“ تدرس بصورة جدية اقتراح السلام الأمريكي الجديد، الذي قال محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة إنه ”لا يزال قيد المراجعة“.

ونقلت الصحيفة عن أندرو واتكنز، محلل الشؤون الأفغانية البارز في مجموعة الأزمات الدولية، قوله: ”الاقتراح الأمريكي يجبر طالبان على مواجهة حقيقة غير مريحة، الشرعية الدولية التي تريد طالبان الحصول عليها لن تأتي دون التعامل مع العالم الخارجي والمجتمع الدولي، بطريقة يمكن أن يقرأها أعضاء وأنصار الحركة على أنها تعرضت للإفساد عبر النفوذ الأجنبي“.

من جانبه، قال مصدر مطلع على النقاشات الداخلية في طالبان، إنه في حال عدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان -كما هو متفق عليه في الأول من مايو- فإن النتيجة ستكون المزيد من القتل وسفك الدماء.