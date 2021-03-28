ديبكا العبري: خامنئي "الماكر" سيضغط لتخفيف العقوبات الأمريكية

قال موقع ”ديبكا“ العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي إن إعلان واشنطن عدم اشتراطها اتخاذ طهران للخطوة الأولى للعودة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي يعتبر خطوة كبيرة للوراء، وإن المرشد الأعلى علي خامنئي سيستغل ذلك للضغط من أجل تخفيف العقوبات.

وأشار الموقع في تقرير نشره السبت إلى أن خامنئي الذي وصفه بـ ”الماكر“ أغلق الباب على صفقة الشهر الماضي وافقت طهران بموجبها على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ لمدة شهر أو شهرين، بينما وافقت واشنطن على رفع تجميد 15 مليار دولار من الودائع الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية واليابانية والعراقية.

ولفت ”ديبكا“ إلى أنه كان من المفترض أن يكون هذا الاتفاق هو المفتاح لاستئناف المفاوضات التي سعى إليها الرئيس جو بايدن بشأن اتفاق نووي جديد.

وقال الموقع في تقريره: ”لكنها لم تتجاوز العتبة أبدا.. وردا على طلب الموافقة على الخطة ومنح الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف الضوء الأخضر للمضي قدما واستئناف المفاوضات، أغلق خامنئي الباب بأمر مفاجئ أخيرا بوقف المحادثات السرية“.

وأضاف الموقع: ”على أمل كسر الجمود الذي يعيق جهودها لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، يُنظر إلى إدارة بايدن على أنها قد اتخذت خطوة كبيرة إلى الوراء عن مطالبتها المتكررة في كثير من الأحيان بالامتثال الكامل من قبل إيران بعد تصريحات الجمعة لمسؤول أمريكي أشار فيها إلى استعداد واشنطن لمزيد من التنازلات الأمريكية“.

ورأى“ديبكا“ أن مستشاري بايدن يعيدون إيران خطوة بخطوة إلى الموقف التفاوضي المفيد الذي كان يتمتع به آية الله عندما كان الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض.

وقال: ”لن يفوت المرشد الأعلى الماكر هذه الفرصة، وقد يُتوقع منه أن يضغط بعد ذلك لتخفيف العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة ترامب“.

وتابع الموقع: ”خرجت طهران بعد ذلك من خلال اتفاق 2015 الذي وقعته مع ست دول عالمية بمكافأة مالية ضخمة، إذ إن هذا الاتفاق المعيب سمح لإيران بالحفاظ على برنامج أسلحتها النووية وتطوير صواريخ باليستية ودعم الإرهاب مباشرة ومن خلال وكلاء“.

واعتبر ”ديبكا“ أنه من خلال التراجع عن شروطها المسبقة للحوار أضعفت إدارة بايدن أيضا أيدي القائدين المؤيدين للدبلوماسية في إيران وهما روحاني وظريف.