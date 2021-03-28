السلطات الإيرانية تطرح فرضية "التسمم" في الوفاة الغامضة لمذيعة سابقة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أنها نقلت جثمان الصحافية والمذيعة السابقة في التلفزيون الحكومي، آزاده نامداري، إلى الطب الشرعي، غداة العثور على جثتها داخل شقتها في منطقة سعادت آباد غرب طهران.

وقال رئيس محكمة جنايات طهران، القاضي محمد شهرياري، لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن ”السلطات المختصة بجرائم القتل تقوم بالتحقيق في سبب وفاة الصحفية والمذيعة آزاده نامداري“، مضيفاً ”تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة بشأن إمكانية تسممها لمعرفة سبب الوفاة“.

ورداً على سؤال عما إذا كان منزل الصحافية قد تعرض لهجوم، قال رئيس المحكمة ”لم يكن هناك ما يشير إلى أن المنزل تعرض لهجوم، وكان جسد الصحافية في غرفة الاستقبال وعلى الأريكة، واكتشفت والدتها جثتها“.

وردا على سؤال عما إذا كانت آزاده نامداري قتلت أو انتحرت، قال شهرياري ”هذا الموضوع قيد التحقيق ولا أؤكد شيئا“.

من جانبه، قال مدير عام الطب العدلي بمحافظة طهران، مهدي فروزش، إنه ”سيتم في الأيام المقبلة إعلان أسباب الوفاة أمام القضاء من خلال دراسة الأسباب ومطابقة نتائج الفحوصات“، مضيفاً ”أي تعليق في هذا الشأن هو شائعات، وسيعلن الطب العدلي عن سبب الوفاة بعد إجراء التحقيقات“.

وقالت تقارير صحافية إيرانية إن ”الصحفية آزاده نامداري التي جرى العثور عليها الليلة الماضية في شقتها بالعاصمة طهران كانت قد فارقت الحياة قبل 48 ساعة من دون معرفة الأسباب“.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ”الصحفية نامداري أقدمت على الانتحار“، مشيرة إلى أنها ”كانت حاملا بطفل وهي في الشهر الثامن“.

فيما تحدثت بعض المصادر عن وجود خلاف بين الصحافية الراحلة وزوجها سجاد عبادي الذي كان في سفر إلى مدينة شالوش شمال إيران مع ابنته، فيما عاد عبادي إلى منزله الليلة الماضية بعد سماع خبر وفاة زوجته، وقامت السلطات بفتح تحقيق معه.

وتبلغ الصحافية الإيرانية آزاده نامداري 36 عاما من العمر، وهي من أهالي مدينة كرمنشاه غرب إيران.

وقد تزوجت الصحفية الراحلة من الصحفي الإيراني فرزاد حسني في يونيو/ حزيران 2013، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014 جرى الإعلان عن انفصالها وطلاقها، وبعد ذلك تزوجت من سجاد عبادي، نجل رحيم عبادي رئيس منظمة الشباب في حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.

وفي 25 يوليو/ تموز 2017، ظهر مقطع فيديو يظهر نامداري وهي تشرب الخمر من دون حجاب أثناء إجازتها في سويسرا، وأثار الحدث رد فعل عنيفا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كانت من دعاة ”الشادور الأسود“.