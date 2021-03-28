قادة جيوش أكثر من عشرة بلدان يدينون استخدام القوة القاتلة ضد متظاهري بورما

أدان قادة جيوش أكثر من 10 بلدان بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية السبت، استخدام بورما للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل.

وقال هؤلاء المسؤولون العسكريون في بيان مشترك نادر من نوعه إن ”الجيش المحترف يتبع المعايير الدولية في سلوكه ويكون مسؤولا عن حماية، وليس إيذاء، الشعب الذي يخدمه“.

وأضاف البيان ”نحض القوات المسلحة في بورما على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها“.

وذكرت تقارير إخبارية وشهود أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 90 محتجا في أنحاء البلاد، السبت، في أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وقوبل هذا القمع القاتل الذي جاء في يوم القوات المسلحة بانتقاد قوي من الدول الغربية. وقال السفير البريطاني دان تشاج: إن قوات الأمن ”جلبت العار لنفسها“. ووصف السفير الأمريكي العنف بأنه ”مروع“.

وقال رئيس المجلس العسكري خلال عرض في العاصمة نايبيداو للاحتفال بالحدث: إن ”الجيش سيحمي الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق الديمقراطية“.

وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر، الجمعة، أن المحتجين يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار عليهم ”في الرأس والظهر“. وعلى الرغم من ذلك، خرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير شباط إلى شوارع يانجون وماندالاي ومدن وبلدات أخرى، كما يفعلون كل يوم تقريبا منذ الانقلاب الذي أطاح بزعيمة البلاد أونج سان سو تشي.

وقالت بوابة ميانمار ناو الإخبارية إن 91 شخصا قتلوا في أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن.