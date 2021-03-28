تعرض عدة أشخاص للطعن في فانكوفر الكندية (فيديو وصور)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن السبت داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر.

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة إلى أنه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

Horrible news from Vancouver…. https://t.co/D8YOTCahzO — Casey Kenny (@VistaRadioCasey) March 28, 2021

وقال شبكة ”سي بي سي“ نقلا عن متحدثة إنه جرى نقل ستة أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

#BREAKING At least one person dead and six injured in mass stabbing at Vancouver library https://t.co/vYYIp5I6TU pic.twitter.com/0d3PvGADUk — Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2021

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.