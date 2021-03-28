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تعرض عدة أشخاص للطعن في فانكوفر الك...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 1:30 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 2:00 GMT

تعرض عدة أشخاص للطعن في فانكوفر الكندية (فيديو وصور)

أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن السبت داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على

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المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن السبت داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر.

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة إلى أنه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقال شبكة ”سي بي سي“ نقلا عن متحدثة إنه جرى نقل ستة أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.

 

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