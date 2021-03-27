أردوغان يغازل إسرائيل بتهنئة اليهود بعيد الفصح

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، التهنئة لليهود داخل بلاده وخارجها، بمناسبة عيد الفصح الذي يستمر لمدة أسبوع.

يأتي ذلك في ظل دعوات متواصلة يطلقها الرئيس التركي من حين لآخر، للبحث عن تعزيز المصالح المختلفة مع إسرائيل.

وقال أردوغان في تهنئته إن تركيا ”تحافظ على ميراث حضارتها العريقة بشأن الاحترام والتسامح تجاه المعتقدات الدينية“، وفقا لوكالة الأناضول التركية .

وأضاف أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لضمان ممارسة العبادات والتقاليد ”من قبل المنتمين لجميع الأديان الذين نعيش معهم على هذه الأراضي منذ قرون في أجواء من السلام والطمأنينة“.

ويسعى الرئيس التركي إلى التقرب من إسرائيل ودول المتوسط من أجل الحفاظ على المصالح التجارية والاقتصادية لتركيا.

وسجلت الأيام الأخيرة الكثير من التصريحات التي تعبر عن عزم أردوغان تقريب وجهات النظر مع دول عدة على رأسها إسرائيل.

وتركيا هي أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بدولة إسرائيل في عام 1949، ومنذ ذلك الوقت تحافظ تركيا على علاقات جيدة من إسرائيل التي كانت موردا مهما للسلاح.

ومنذ صعوده للسلطة، عزز أردوغان العلاقات مع إسرائيل في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، إلا أن هذه العلاقات شهدت توترات بعد حرب غزة عام 2009، وتدهورت بشكل متزايد بعد 2010.

ورغم التوترات التي ظهرت على السطح، إلا أن تركيا حافظت على الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل وكانت هناك اتصالات سرية بين الطرفين لتحسين العلاقات الدبلوماسية، ولغاية اليوم، يعمل أردوغان على تلطيف الأجواء مع تل أبيب لإرجاع العلاقات إلى سابق عهدها.