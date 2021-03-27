بعد إطلاقها صاروخين بالستيين.. ما الإستراتيجية التي سيتبعها بايدن تجاه كوريا الشمالية؟

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر إستراتيجيته ضد كوريا الشمالية بعدما تحدته بيونغ يانغ بإطلاقها صاروخين بالستيين في وقت تواصل فيه برنامجها النووي، فهل يشدد الضغط أم يذهب نحو انفتاح دبلوماسي جديد؟

كانت الولايات المتحدة حريصة على التقليل من شأن عملية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ كروز يوم الأحد، مؤكدة أنها ليست محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وأنها تأتي ”في أسفل“ سلم ”الاستفزازات“ الكورية الشمالية.

لكنّ تجربتي الخميس مختلفتان، إذ أطلقتا صاروخين بالستيين قصيري المدى يخضعان لعقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وقال فرانك أوم مستشار البنتاغون السابق والخبير في معهد الولايات المتحدة من أجل السلام ”هناك تسلق بطيء لسلم الاستفزازات“.

وأوضح لوكالة فرانس برس: ”إنه اختبار لإدارة بايدن لمعرفة طريقة الرد لأنه في الماضي لم تكن هناك سوى تصريحات“ في مواجهة عمليات إطلاق مماثلة.

وبدا أن جو بايدن أرجأ تحذيره مهددا بـ“ردود“ في حال ”حصول تصعيد“ من الجانب الكوري الشمالي.

بالنسبة إلى ماركوس غارلوسكاس من معهد ”أتلانتيك كاونسل“ يعتبر هذا ”تصعيدا كبيرا“ وإذا لم يتبعه رد انتقامي ”من المحتمل أن تطلق صواريخ أكبر وأكثر تطورا، قادرة على حمل رؤوس حربية نووية عدة“.

لكن آخرين، على غرار جيني تاون من مركز ”ستيمسون سنتر“، يرفضون فكرة الرد بشكل عنيف، معتبرينها عمليات إطلاق ”روتينية إلى حد ما“. وهي قالت لوكالة فرانس برس: ”لو أن كوريا الشمالية أرادت فعلا تحدي الإدارة الأمريكية، لفعلت شيئا أكبر“ دون أن تستبعد احتمال حدوث ذلك قريبا.

إستراتيجية ثنائية لكن تقليدية أكثر

وبعيدا عن الرد الفوري، تعمل حكومة جو بايدن على وضع إستراتيجيتها ضد كوريا الشمالية، بعدما حاول دونالد ترامب انتهاج سياسة دبلوماسية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، فشلت في إحراز أي تقدم في نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

من غير المرجح العودة إلى المحادثات السداسية التي عقدت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي شاركت فيها أيضا كوريا الجنوبية وروسيا والصين واليابان. ومن المرجح أن يحاول الرئيس الأمريكي الجديد استئناف الحوار الثنائي وإن كان ذلك بالتنسيق الوثيق مع سيول وطوكيو، مع أمل الحصول على دعم من بكين.

وفي كل الأحوال، من المستحيل إعادة دبلوماسية القمم للملياردير الجمهوري.

وأوضحت تاون ”سترغب هذه الحكومة في العودة إلى عملية تقليدية أكثر وعادية بمفاوضات على مستوى الخبراء“. لكن المشكلة هي أن كيم جونغ أون لا يبدو مستعدا لتفويض سلطته التفاوضية إلى مرؤوسيه.

وبالنسبة إليها، ”يجب أن تكون إدارة بايدن مبدعة لإشراك كيم مباشرة في مفاوضات دون عقد قمة“.

وتؤكد واشنطن أنها حاولت الاتصال ببيونغ يانغ عبر قنوات عدة منذ منتصف شباط/ فبراير لكن دون جدوى.

ضغوط وانفتاح؟

وفي انتظار كشف خطه، قال بايدن إنه ”مستعدّ لإنشاء شكل من أشكال الدبلوماسية“ مع كوريا الشمالية لكن ”يجب أن تكون مشروطة بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي“.

لكن تسود حالة من عدم اليقين بشأن نطاق هذا الهدف. يدعو بعض المسؤولين إلى ”النزع الكامل للسلاح النووي لدى كوريا الشمالية“، وهي عبارة لا تحبذها بيونغ يانغ التي تفضل تعبير ”إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية“ الأوسع نطاقا والتي تشمل، بنظرها، نهاية المظلة النووية الأمريكية التي تحمي الجنوب.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضا على أن المراجعة الإستراتيجية الحالية تركز خصوصا على إمكان ”زيادة الضغط“ على بيونغ يانغ.

وقال فرانك أوم: ”المشكلة مع الحكومات الأمريكية المتعاقبة هي أنها تميل دائما إلى انتقاء الخيارات الأكثر تقليدية“ التي تهدف إلى ”إجبار كوريا الشمالية على التفاوض“.

وأضاف: ”إذا كان هذا هو الخيار الذي اختارته إدارة بايدن، فلن يؤدي ذلك إلى نتيجة“.

ومثل العديد من الخبراء في هذا الشأن، ينادي هذا الخبير باتباع نهج أكثر إبداعا وانفتاحا توافق بموجبه الولايات المتحدة على الحوار ”دون شروط مسبقة“ ورفع جزء من العقوبات الدولية مقابل تنازلات كورية شمالية.

كذلك، دعت جيني تاون إلى الحفاظ على روح إعلان ترامب وكيم في قمة سنغافورة 2018 الذي حدد ”جدول أعمال أوسع“ يشمل إحلال السلام في شبه الجزيرة بعد حوالى 70 عاما من نهاية الحرب الكورية وتطبيع العلاقات بين البلدين.