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أصبحنا "مستعمرة صينية".. توقيع اتفا...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 17:28 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 19:25 GMT

أصبحنا "مستعمرة صينية".. توقيع اتفاقية الـ"25 عاما" بين طهران وبكين يثير غضب الإيرانيين‎

أثار توقيع الحكومة الإيرانية اتفاقية تعاون مع الصين تمتد لـ25 عاما غضب العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتقص من

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المصدر: مجدي عمر - إرم نيوز

أثار توقيع الحكومة الإيرانية اتفاقية تعاون مع الصين تمتد لـ25 عاما غضب العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد.

وأعلنت إيران والصين في وقت سابق من اليوم السبت عن توقيع الاتفاقية المذكورة بحضور وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني وانغ يي، وذلك في مراسم رسمية استضافتها العاصمة طهران.

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وفي ردود الأفعال على توقيع الاتفاقية بين البلدين، شنت أطياف واسعة من الإيرانيين هجوما لاذعا عبر منصات التواصل الاجتماعي على النظام، معتبرين في تعليقاتهم أن توقيع الاتفاقية مع الصين لن يُنقذ اقتصاد طهران المتدهور، بل قد تُهدد الاتفاقية سيادة إيران.

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وعلقت كاميليا انتخابي فرد، الصحفية الإيرانية البارزة ورئيسة تحرير صحيفة ”الإندبندنت“ بنسختها الفارسية على توقيع الاتفاقية بين طهران وبكين بقولها: ”لقد استسلم حسن روحاني في العام الأخير لرئاسته للجمهورية لضغوط المرشد علي خامنئي ووافق على توقيع اتفاقية جلبت لنا العار“.

وأضافت انتخابي فرد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، أن ”الاتفاقية سوف تدع النفط والغاز لإيران ومصاردها المائية على الخليج لصالح الصينيين لمدة ربع قرن“.

وغرد الصحفي الإيراني، روزبه بولهاي، تعليقا على الاتفاقية المذكورة قائلا: ”إن مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية يعتبرون هذه الاتفاقية لصالح إيران. فإذا كان هذا صحيحا لماذا لم تُنشر تفاصيل الاتفاقية قبل توقيعها لكي يطلع الشعب الإيراني على مزايا هذه الاتفاقية؟“

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الإيراني، الدكتور سيامك قاسمي، أن ”اتفاقية التعاون بين إيران والصين لن تؤثر في مصير الاقتصاد الإيراني المريض، هذا في حين إن جدار انعدام الثقة بين الشعب الإيراني والنظام ارتفع إلى حد أن وصلت عدم الشفافية لعدم نشر تفاصيل وفحوى الاتفاقية“.

بدورها، أعربت الكاتبة الصحفية ماندانا صادقي عن غضبها من تردي الأوضاع المعيشية لمواطينها وتعاظم الفساد لدى مسؤولي النظام الإيراني، وكتبت مغردة: ”إن الشعب الإيراني لم ير أي خير ومنفعة منذ عشرات السنين، بل وتتدهور أوضاعه عاما بعد الآخر، واليوم تأتي الاتفاقية الصينية لصالح المسؤولين لكي تنتفخ بطونهم ويُنقصون من مائدة المواطنين أكثر فأكثر“.

أما الناشطة الإيرانية صاحبة حساب ”مانيزيه“، فاعتبرت أن الاتفاقية الموقعة بين طهران وبكين قد تنتقص من السيادة الإيرانية، وقالت عبر تويتر: ”يشهد التاريخ أن إيران أصبحت في مارس عام 2021 مستعمرة صينية“.

وعبرت صاحبة حساب ”بانيخز“ عن استيائها من توقيع الاتفاقية الإيرانية الصينية بأسلوب ساخر، حيث قالت: ”أشعر بأنني سوف أُجبر على دراسة اللغة الصينية من العام القادم“، وقد ختمت تغريدتها بكلمة ”ني هاو“، التي تعني في اللغة الصينية ”مرحبا“.

يُذكر أن إعلان إيران عن إبرام الاتفاقية المذكورة مع الصين قد أثار حالة من الجدل في الداخل، حيث تعالت أصوات من مواطنين ونواب ومسؤولين سابقين ضد توقيع الاتفاقية، محذرين من مخاطر الاتفاقية على السيادة الإيرانية.

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