أصبحنا "مستعمرة صينية".. توقيع اتفاقية الـ"25 عاما" بين طهران وبكين يثير غضب الإيرانيين‎

أثار توقيع الحكومة الإيرانية اتفاقية تعاون مع الصين تمتد لـ25 عاما غضب العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد.

وأعلنت إيران والصين في وقت سابق من اليوم السبت عن توقيع الاتفاقية المذكورة بحضور وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني وانغ يي، وذلك في مراسم رسمية استضافتها العاصمة طهران.

وفي ردود الأفعال على توقيع الاتفاقية بين البلدين، شنت أطياف واسعة من الإيرانيين هجوما لاذعا عبر منصات التواصل الاجتماعي على النظام، معتبرين في تعليقاتهم أن توقيع الاتفاقية مع الصين لن يُنقذ اقتصاد طهران المتدهور، بل قد تُهدد الاتفاقية سيادة إيران.

وعلقت كاميليا انتخابي فرد، الصحفية الإيرانية البارزة ورئيسة تحرير صحيفة ”الإندبندنت“ بنسختها الفارسية على توقيع الاتفاقية بين طهران وبكين بقولها: ”لقد استسلم حسن روحاني في العام الأخير لرئاسته للجمهورية لضغوط المرشد علي خامنئي ووافق على توقيع اتفاقية جلبت لنا العار“.

وأضافت انتخابي فرد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، أن ”الاتفاقية سوف تدع النفط والغاز لإيران ومصاردها المائية على الخليج لصالح الصينيين لمدة ربع قرن“.

تحت فشار آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی در واپسین سال ریاست‌جمهوری تن به توافقی ننگین داده که بر این اساس نفت و گاز ایران و منابع دریایی در خلیج فارس برای ربع قرن به چینی‌ها واگذار شود. #سندهمکاری۲۵ساله کاملیا انتخابی فردhttps://t.co/wZh4XU4J9j — CameliaEntekhabifard (@CameliaFard) March 27, 2021

وغرد الصحفي الإيراني، روزبه بولهاي، تعليقا على الاتفاقية المذكورة قائلا: ”إن مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية يعتبرون هذه الاتفاقية لصالح إيران. فإذا كان هذا صحيحا لماذا لم تُنشر تفاصيل الاتفاقية قبل توقيعها لكي يطلع الشعب الإيراني على مزايا هذه الاتفاقية؟“

#ظریف و وانگ یی، #سندهمکاری۲۵ساله ایران و چین را امضا کردند.

مقام های #جمهوري_اسلامي آن را به نفع ایران می دانند.

اگر چنین است چرا تا پیش از امضای سند جزییات آن منتشر نشد تا مردم #ایران هم از «مزایای» ان آگاه شوند؟ — Roozbeh Bolhari (@Roozbeh1963) March 27, 2021

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الإيراني، الدكتور سيامك قاسمي، أن ”اتفاقية التعاون بين إيران والصين لن تؤثر في مصير الاقتصاد الإيراني المريض، هذا في حين إن جدار انعدام الثقة بين الشعب الإيراني والنظام ارتفع إلى حد أن وصلت عدم الشفافية لعدم نشر تفاصيل وفحوى الاتفاقية“.

#سندهمکاری۲۵ساله ایران و چین تاثیر چندانی بر سرنوشت اقتصاد بیمار ایران نخواهد داشت، اما مردم حق دارند که هر شایعه و خبری درباره این سند را بپذیرند. دیوار بی اعتمادی بین ملت و دولت اینقدر بلند است که عدم #شفافیت در انتشار این اسناد، آجرهای دیگری بر روی آجرهای قبلی است. — سيامک قاسمى (@SiamakGhassemi) March 27, 2021

بدورها، أعربت الكاتبة الصحفية ماندانا صادقي عن غضبها من تردي الأوضاع المعيشية لمواطينها وتعاظم الفساد لدى مسؤولي النظام الإيراني، وكتبت مغردة: ”إن الشعب الإيراني لم ير أي خير ومنفعة منذ عشرات السنين، بل وتتدهور أوضاعه عاما بعد الآخر، واليوم تأتي الاتفاقية الصينية لصالح المسؤولين لكي تنتفخ بطونهم ويُنقصون من مائدة المواطنين أكثر فأكثر“.

ملت ازسندچشم انداز۲۰ساله که خیرومنفعت ندیدوروزبه روزوسال به سال بدبخت ترشدایشالله سند۲۵ساله‌ی چینی یه جوری به نفع آقایون رقم بخوره وشکمشون روچنان سیرکنه که دستشون روازسفره مردم کوتاه کنن#سندهمکاری۲۵ساله https://t.co/JhhkbT3hKq — ماندانا صادقی (@mandisadeghi) March 27, 2021

أما الناشطة الإيرانية صاحبة حساب ”مانيزيه“، فاعتبرت أن الاتفاقية الموقعة بين طهران وبكين قد تنتقص من السيادة الإيرانية، وقالت عبر تويتر: ”يشهد التاريخ أن إيران أصبحت في مارس عام 2021 مستعمرة صينية“.

در فروردین سال 1400 ایران مستعمره چین شد.#سندهمکاری۲۵ساله — Manizheh (@manizheh_moazen) March 27, 2021

وعبرت صاحبة حساب ”بانيخز“ عن استيائها من توقيع الاتفاقية الإيرانية الصينية بأسلوب ساخر، حيث قالت: ”أشعر بأنني سوف أُجبر على دراسة اللغة الصينية من العام القادم“، وقد ختمت تغريدتها بكلمة ”ني هاو“، التي تعني في اللغة الصينية ”مرحبا“.

احساس میکنم از سال دیگه باید چینی اجباری یاد بگیریم… نیها #سندهمکاری۲۵ساله — panikhz (@koalchak) March 27, 2021

يُذكر أن إعلان إيران عن إبرام الاتفاقية المذكورة مع الصين قد أثار حالة من الجدل في الداخل، حيث تعالت أصوات من مواطنين ونواب ومسؤولين سابقين ضد توقيع الاتفاقية، محذرين من مخاطر الاتفاقية على السيادة الإيرانية.