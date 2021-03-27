إسرائيل تمنع وزيرا فلسطينيا من زيارة الأسير مروان البرغوثي في سجنه

رفضت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت السماح لوزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بزيارة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي القابع في سجن ”هداريم“ الإسرائيلي.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية، عن مسؤول فلسطيني قوله، إن السلطات الإسرائيلية منعت الوزير حسين الشيخ من لقاء الأسير مروان البرغوثي.

وبحسب القناة العبرية، فإن الزيارة تأتي في إطار استعدادات حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبة.

ووافقت إسرائيل للمرة الأولى، قبل نحو شهر، على طلب السلطة الفلسطينية السماح للشيخ، بزيارة الأسير البرغوثي.

وكان الهدف من الزيارة، إقناع البرغوثي بعدم ترشيح نفسه للانتخابات بقائمة منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة فتح، حفاظاً على وحدة الحركة وعدم منافسة الرئيس محمود عباس في ذلك.

ومروان البرغوثي البالغ من العمر (63 عاماً) من قرية كوبر شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، معتقل منذ 2002 ومحكوم عليه بالسجن لمدة 5 مؤبدات وأربعين عاماً بتهمة قيادة كتائب ”شهداء الأقصى“، الذراع العسكرية لحركة فتح، خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.