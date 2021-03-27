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الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 14:15 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 15:55 GMT

الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا

أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا؛ ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين

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المصدر: رويترز

أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا؛ ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين مع أقلية الإيغور المسلمة بمنطقة شينجيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين، ونائبها توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.

 

 

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