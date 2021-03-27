بعد فشل حكومته بتوفيرها.. الرئيس الإيراني يسمح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات "كورونا"

سمح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، تحت إشراف وزارة الصحة، بعدما فشلت حكومته في توفير اللقاحات اللازمة تحت وطأة العقوبات والأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب إيران.

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، ”قررنا السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات تحت إشراف وزارة الصحة“، متهما الولايات المتحدة ”بعرقلة جهود حكومته في توفير اللقاحات“، مضيفا أن ”واشنطن تواصل إرهابها الاقتصادي وعقوباتها تعرقل مسار شراء لقاحات الفيروس، وعلى الرغم من رحيل الرئيس دونالد ترامب إلا أن تداعيات ممارساته لا تزال مستمرة“.

وتأتي تصريحات روحاني مع إعلان وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 62 ألفا و308 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين مليونا و846 ألفا و923 حالة، حتى اليوم السبت.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم السبت، إنه ”تم استيراد أكثر من 790 ألف جرعة لقاح من مصادر مختلفة“.

وفي وقت سابق، أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء التابعة لمنظمة الصحة الإيرانية، أن ”البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا لم يتم تنفيذه قبل نهاية العام الإيراني الذي انتهى الأحد الماضي“.

من جهته، كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، اليوم السبت، عن زيادة عدد المدن ذات اللون البرتقالي والأحمر (مدن خطرة بسبب تفشي كورونا).

وقال رئيسي في تصريحات صحفية، إن ”عدد المدن التي يحظر السفر منها وإليها بلغت 67 مدينة، بعدما كانت 40 مدينة“، مضيفا أن ”السبب الرئيس وراء هذا الوضع هو رحلات السفر خلال عطلة عيد النوروز، وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية“.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن انخفاض بنسبة 58 % في التقيد بالبروتوكولات الصحية في البلاد، بالفترة الأخيرة، مضيفة أن ”هذه النسبة هي أدنى نسبة منذ 21 أكتوبر الماضي“.