تراجع نسب التصويت لصالح "الليكود" في معاقله يضع نتنياهو أمام انتقادات حادة

وضع تراجع نسب التصويت لصالح حزب الليكود في معاقله الرئيسية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام موجة انتقادات حادة.

وعلى الرغم من حصول الحزب على 30 مقعدا بانتخابات الكنيست الـ 24 التي أجريت الثلاثاء الماضي، وبفارق 13 مقعدا عن حزب ”هناك مستقبل“ الليبرالي، بزعامة الإعلامي ووزير المالية الأسبق يائير لابيد، إلا أن نتنياهو، يواجه موجة من الانتقادات الحادة من داخل الحزب؛ على خلفية تراجع نسب التصويت في معاقل ”الليكود“ مقارنة بآخر أربع جولات انتخابية.

وأسفرت عملية تقييم داخلي للنتائج النهائية للانتخابات العامة عن قناعة لدى مسؤولين بحزب ”الليكود“ بأن الأخير فقد جزءا كبيرا من شعبيته لصالح الأحزاب الأخرى، على الرغم من أن تلك النتائج تؤكد أن ”الليكود“ ما زال الحزب الأكبر.

بيد أن فشل نتنياهو في تحقيق إجماع 61 مقعدا تمكنه من تشكيل الحكومة من دون الدخول في حسابات ومساومات وضعه أمام موجة انتقادات من داخل حزب السلطة.

ووفق تقرير قناة ”أخبار 12“ العبرية، شن مسؤولون بالحزب انتقادات حادة ضد نتنياهو خلال حوارات مغلقة، لا سيما على الحملة التي أدارها قبل الانتخابات.

وأكدت مصادر أن نتنياهو عمل بشكل منفرد تماما ولم يستعن بقيادات الحزب، فيما تسبب حصوله على 30 مقعدا في حالة من الإحباط، في وقت كانت وعود نتنياهو تصب في اتجاه حصوله على 40 مقعدا وربما أكثر.

وحسب القناة، تكمن حالة الإحباط في حقيقة أن الجولات الانتخابية التي جرت خلال عامين، وهي أربع جولات، شهدت وعودا من نتنياهو بتمكين الحزب من قيادة البلاد بشكل مستقر وثابت، بيد أن احتمالات الذهاب إلى انتخابات خامسة تلوح في الأفق، وتنذر باحتمال عدم قدرة حزب السلطة على تحقيق حتى 30 مقعدا في المرة المقبلة.

ومن بين الانتقادات التي تحدثت عنها مصادر داخل ”الليكود“ للقناة، دون أن تكشف هويتها، أن الظروف كانت مناسبة تماما لتحقيق إنجاز تاريخي في الانتخابات الأخيرة.

ونجح نتنياهو عقب الانتخابات التي سبقتها في تفكيك خصمه الأكبر ”أزرق أبيض“، والذي كان يعد البديل الأقرب لإحداث تغيير في السلطة، وبعد أن كان يتشكل من 3 أحزاب وأطلق عليه ”تحالف الجنرالات“ تفكك وانضم جزء منه إلى الائتلاف.

وفي الوقت نفسه نجحت سياسات نتنياهو وتقاربه مع النائب العربي منصور عباس، زعيم ”القائمة العربية الموحدة“ في تفكيك تحالف ”القائمة العربية المشتركة“ بزعامة أيمن عودة.

وهذا التحالف الأخير حصل على 6 مقاعد فقط، في صفعة كبيرة للتمثيل العربي بالكنيست.

لكن الانشقاق الذي حدث أضعف التمثيل العربي فقط، من دون أن يصب لمصلحة ”الليكود“ أو تذهب إليه أصوات الناخب العربي بالجملة، ويجري الحديث عن قرابة 17 ألف صوت ذهبت لصالح حزب نتنياهو من الجمهور العربي.

وتساءل المصدر عن أسباب عدم تسبب الإنجازات التي استغلها نتنياهو في المعركة الانتخابية في زيادة نسب التصويت لصالح ”الليكود“، ويجري الحديث عن إنجاز يتعلق بلقاحات كورونا، وإعادة فتح الاقتصاد قبل الانتخابات بأسبوعين، فضلا عن اتفاقيات التطبيع مع دول عربية، كل ذلك لم يحسن موقف حزب السلطة.

وأكدت القناة أن الانتقادات لم تصدر علنا، ولكنها طرحت خلال حوارات مغلقة بعد أن تبين أن معاقل ”الليكود“ الكبرى شهدت تراجع نسب التصويت لصالح نتنياهو.

وفي مدينة القدس المحتلة تراجعت نسبة التصويت لصالح ”الليكود“ من 28% في الانتخابات قبل الأخيرة إلى 21% في الانتخابات التي أجريت، الثلاثاء الماضي، وتراجعت النسبة من 50% إلى 42% في مدينة بئر السبع.

وشهدت نسب التصويت لصالح ”الليكود“ تراجعا في عسقلان من 48% في الانتخابات قبل الأخيرة إلى 40% فقط في هذه الانتخابات، وفي نتيفوت تراجعت من 37% إلى 31% فقط، كما تراجعت في طبرية من 51% إلى 43%.

وتراجعت قوة ”الليكود“ 6 مقاعد في عام واحد، وبعد أن حقق في انتخابات الكنيست الـ23 التي أجريت في آذار/ مارس العام الماضي 36 مقعدا، بعدد أصوات بلغ 1,352,449 صوتا، ذهبت لصالح هذا الحزب.

وشهدت الانتخابات التي جرت في الأيام الأخيرة تراجعا بواقع 300 ألف صوت، إذ صوت لصالح الحزب 1,066,595 ناخبا، منحته في النهاية 30 مقعدا فقط.

وتخشى مصادر بحزب السلطة على مستقبل الحزب، وما الذي يمكن أن تسفر عنه انتخابات خامسة لو حدث ذلك.

وتشير القناة إلى أن هناك من يتحدث حاليا عن ضرورة العثور على بديل لنتنياهو، وأنه أصبح من غير الممكن الاستمرار في هذا التراجع، وفشل ”الليكود“ في تشكيل حكومة بسهولة عقب الجولات الانتخابية الأخيرة.