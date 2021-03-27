روحاني: مستعدون لاتخاذ خطوات مقابل رفع العقوبات (فيديو)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات مقابل رفع بعض أو كل العقوبات المفروضة على إيران، قائلًا:“نحاول أن ننهي فترة هذه الحكومة مع إنهاء العقوبات وفيروس كورونا“.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا: ”نحن مستعدون إذا سمحوا لنا باتخاذ خطوات لإزالة بعض الحواجز التي يمكن أن تؤدي لرفع بعض أو كل العقوبات، ونريد إنهاء فترة هذه الحكومة دون عقوبات، وفيروس كورونا“، مضيفًا:“الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي بدأه ترامب ما زال مستمرًا، لكننا جاهزون لاتخاذ خطوات لرفع بعض أو ربما كل العقوبات“.

روحانی:

*مصوب کردیم که بخش خصوصی تحت نظارت وزارت بهداشت واکسن وارد کند *واکسن سفارش دادیم اما کشور تولیدکننده گفت از تحریم آمریکا میترسم *حتی سازمان بینالمللی که پول از ما گرفته بجای اسفند در فروردین به ما واکسن میدهد *الان ترامپ رفته ولی آثار شوم آن اَبله هنوز باقی است pic.twitter.com/VdvRiPEgRp — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) March 27, 2021

وتأتي تصريحات روحاني، بعدما قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، مبديًا مرونة أكبر من جانب واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء ”رويترز“ عن المسؤول، دون الكشف عن اسمه، قوله إن“من يتحرك أولًا ليست المشكلة، بل المشكلة هي هل نتفق على الخطوات التي سنتخذها على نحو متبادل“.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في العام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران مما دفع طهران للرد بانتهاك بعض قيود الاتفاق النووي.