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طائرات روسية تشن هجمات على تنظيم دا...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 7:54 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 10:55 GMT

طائرات روسية تشن هجمات على تنظيم داعش في البادية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات روسية شنت هجمات على مواقع يتحصن بها مقاتلو داعش في البادية السورية، في حين واصلت قوات النظام مع المسلحين الموالين

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المصدر: فريق التحرير
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات روسية شنت هجمات على مواقع يتحصن بها مقاتلو داعش في البادية السورية، في حين واصلت قوات النظام مع المسلحين الموالين لها، حملات التمشيط ضد خلايا التنظيم في حماة، وحمص، والرقة، وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

وأشار المرصد، اليوم السبت، إلى استهداف المقاتلات الروسية، بنحو 12 غارة جوية، مواقع تنتشر فيها خلايا التنظيم في بادية السخنة شرق حمص، انطلاقًا من مطار حميميم.

وكان المرصد، قد قال، الجمعة، إن 7 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام قتلوا، وجرح 3 آخرين، بهجوم لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ استهدف مواقع الميليشيات، مساء أمس الأول، في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي.

وبين المرصد أن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة، من 24 آذار/مارس 2019، وحتى يومنا هذا، بلغت 1369 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

ووثق المرصد استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لامرأة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما قتل 861 مقاتلًا من تنظيم ”الدولة الإسلامية“، خلال الفترة ذاتها بحسب التقديرات.

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