طائرات روسية تشن هجمات على تنظيم داعش في البادية السورية

وأشار المرصد، اليوم السبت، إلى استهداف المقاتلات الروسية، بنحو 12 غارة جوية، مواقع تنتشر فيها خلايا التنظيم في بادية السخنة شرق حمص، انطلاقًا من مطار حميميم.

وكان المرصد، قد قال، الجمعة، إن 7 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام قتلوا، وجرح 3 آخرين، بهجوم لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ استهدف مواقع الميليشيات، مساء أمس الأول، في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي.

وبين المرصد أن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة، من 24 آذار/مارس 2019، وحتى يومنا هذا، بلغت 1369 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

ووثق المرصد استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لامرأة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما قتل 861 مقاتلًا من تنظيم ”الدولة الإسلامية“، خلال الفترة ذاتها بحسب التقديرات.