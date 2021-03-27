جمعية الأطباء التركية: الحكومة غير قادرة على إدارة جائحة كورونا

قالت جمعية الأطباء التركية (تي.تي.بي) إن الحكومة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، غير قادرة على إدارة جائحة كورونا، واصفة ما تفعله الحكومة بـ“الاغتيال الاجتماعي“.

وطالبت الجمعية بتشديد القيود وفرض إجراءات عاجلة لاحتواء الجائحة ومواجهة الأعداد المتزايدة في الإصابات والوفيات.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 225 ألفا و173 حالة بعد تسجيل 921 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5596 حالة، بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

ورأت جمعية الأطباء أن الأرقام الرسمية المعلنة تفتقد للشفافية، مطالبة مسؤولين في وزارة الصحة بالاستقالة، وبمزيد من الشفافية بخصوص أعداد المصابين، والسلاسات المتحورة التي رصدت، وجرعات اللقاحات التي اشترتها البلاد.

وقالت الجمعية إن ”زيادة عدد الحالات في وقت قصير تظهر أن تركيا، شأنها شأن دول أخرى كثيرة في أوروبا، تواجه تسونامي من الحالات، ومع استمرار هذه الزيادة نحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة مدعومة بتضامن الجمهور“.