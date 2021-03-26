قناة عبرية: نتنياهو يعرض حكومة لمدة عام واحد تحظى بدعم ساعر

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسابق الزمن لمحاولة الوصول لائتلاف يمكنه من تشكيل حكومة جديدة، بعد تعذر امتلاك التحالف الذي يقوده لـ61 مقعداً في الكنيست تمكنه من تشكيل الحكومة.

وقالت القناة العبرية الـ 12، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه عبر وسطاء، لرئيس قائمة ”أمل جديد“، جدعون ساعر، للانضمام إليه، حيث إن ساعر منشق عن حزب الليكود.

وبحسب القناة، فإن العرض يشمل التحالف مع نتنياهو على أن يترك نتنياهو الحكومة بعد عام، إلا أن ساعر رفض المقترح.

وأوضحت القناة أن ساعر أجرى لقاء آخر مع رئيس قائمة ”يمينا“، نفتالي بينت، بعد الانتخابات.

وكانت ”معاريف“ قد نقلت عن مصادر داخل حزب الليكود وجود محاولات اتصالات مع حزب ”كاحول لافان“، برئاسة بيني غانتس، لإقناعه بالانضمام إلى حكومة يشكلها الليكود بالتناوب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل حزب ”الليكود“، قولها: ”ثمة احتمال أن تنتهي القصة بالتناوب على رئاسة الحكومة“.

وأضافت أن ”نتنياهو خرق اتفاقية التناوب مع غانتس رئيس حزب (كاحول لافان) على رئاسة الحكومة الحالية، بعد الاتفاق بينهما على تشكيل حكومة وحدة“.

وأكدت المصادر أنهم ”لا يرفضون سيناريو لا يكون فيه نتنياهو الأول في التناوب، وذلك في خطوة يقوم بها الأخير لعرقلة إمكانية سن قانون بالكنيست لمنعه كمتهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة“.

وبحسب ”معاريف“، فإن ”هناك قناعة لدى حزب الليكود بعدم تمكنه من تأسيس حكومة بانضمامه لحزب (يمينا) برئاسة نفتالي بينت، لأنه لن يحقق أغلبية في الكنيست“، مبينة أن ”حزب (الصهيونية الدينية) المتحالف مع نتنياهو رفض دعم القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس“.