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جونسون وبايدن يؤكدان ضرورة عودة إير...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 20:41 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 23:15 GMT

جونسون وبايدن يؤكدان ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي‎

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي. وقال متحدث باسم جونسون في بيان، إن

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المصدر: رويترز

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم جونسون في بيان، إن الأخير وبايدن تحدثا، اليوم، حيث ”اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي“.

وأضاف أنه“فيما يتعلق بالصين، تناول رئيس الوزراء، والرئيس (بايدن)، الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وشركاء دوليون آخرون، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ، وعبَّرا عن قلقهما حيال العمل الانتقامي الذي قامت به الصين“.

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