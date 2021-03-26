أردوغان يستقبل المنفي في إسطنبول.. ومصادر تؤكد بحثهما ملف "مرتزقة" تركيا في ليبيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، في إسطنبول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي يزور تركيا لأول مرة منذ توليه منصبه بشكل رسمي.

وقالت مصادر إعلامية: إنّ الاجتماع شارك فيه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، فيما حضر عن الجانب التركي الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو.

ووفق مصادر مقربة من الوفد الليبي، فإن الجانبين بحثا العلاقات التركية الليبية من كل النواحي، ولا سيما الملف الأمني، وملف المرتزقة الذين جندتهم تركيا ودفعت بهم إلى ليبيا خلال فترة الاقتتال بين الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

كما تم التطرق إلى ”إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والعسكرية التي وقعتها أنقرة مع ليبيا في السنوات الأخيرة“.

وكان مكتب أردوغان ذكر، مساء الخميس، أن محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي ”سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية، والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية“.

وأبدت السلطات الليبية الجديدة استعدادها لمواصلة العمل بالاتفاقية البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المتخلية، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة، لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لم يبدِ موقفا مؤيدا ولا معارضا للموضوع.

وتتفق السلطات الليبية الجديدة مع المجتمع الدولي على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتمركزة في ليبيا، كخطوة أساسية لبدء المسار السياسي، وإيصال البلاد إلى مرحلة الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الأمر الذي تمثّل تركيا أحد أبرز الجهات الضالعة فيه.