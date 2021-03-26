إعلام عبري: الليكود بدأ اتصالات مع غانتس لتشكيل حكومة بالتناوب

كشفت صحيفة معاريف العبرية، يوم الجمعة، أن حزب ”الليكود“ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ اتصالات مع وزير الدفاع بيني غانتس؛ لإقناعه بالانضمام إلى حكومة يشكلها الحزب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل حزب ”الليكود“، قولها: ”ثمة احتمال أن تنتهي القصة بالتناوب على رئاسة الحكومة“.

وأضافت أن ”نتنياهو خرق اتفاقية التناوب مع غانتس رئيس حزب (كاحول لافان) على رئاسة الحكومة الحالية، بعد الاتفاق بينهما على تشكيل حكومة وحدة“.

وأكدت المصادر أنهم ”لا يرفضون سيناريو لا يكون فيه نتنياهو الأول في التناوب، وذلك في خطوة يقوم بها الأخير لعرقلة إمكانية سن قانون بالكنيست لمنعه كمتهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة“.

وبحسب ”معاريف“، فإن ”هناك قناعة لدى حزب الليكود بعدم تمكنه من تأسيس حكومة بانضمامه لحزب (يمينا) برئاسة نفتالي بينت؛ لأنه لن يحقق أغلبية في الكنيست“، مبينة أن ”حزب (الصهيونية الدينية) المتحالف مع نتنياهو رفض دعم القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس“.