جنرال إيراني: الولي الفقيه أعلى من الدستور

قال الجنرال محسن رفيق دوست، أحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن منصب ومركز ولاية الفقيه أعلى من الدستور الإيراني، في إشارة إلى المنصب الذي يتقلده المرشد علي خامنئي حاليا، منذ عام 1989.

وأكد محسن رفيق دوست، في مقابلة صحفية نشرتها وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس الذي يريد النجاح يجب أن يطيع القيادة، قاصدا بذلك خامنئي.

وقال رفيق دوست: ”في الأمور السياسية، لا يمكننا المساومة مع القوى العظمى لأنها لا تستطيع أن تتسامح معنا على الإطلاق“.

وأضاف الجنرال رفيق دوست، الذي يعد أول وزير للحرس الثوري بعد الثورة عام 1979: ”لقد قدمنا اقتراحات للقوى العظمى، وإذا تنازلوا فسوف نتنازل نحن، لكنهم يفكرون فقط في هزيمة إيران“.

وأضاف: ”لسنا دعاة حرب، لكننا ندافع بقوة عن وطننا، وقد عززنا أنفسنا لدرجة أنه إذا كانت جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة، فإن الخيار العسكري ليس الخيار الأول والأخير في هذه المنطقة، فأي شخص يريد أن يقاتلنا سيفشل“.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، رأى رفيق دوست أن ”أي رئيس سيكون ناجحا إذا لم يبتعد عن القيادة (المرشد خامنئي)، فنحن لدينا موقع في النظام الدستوري ولدينا منصب يسمى ولاية الفقيه، وهو خارج الدستور، فيعود إليه كل شيء“.

وتابع: ”الرئيس سيكون ناجحا سواء كان من التيار الأصولي المتشدد أو من الإصلاحيين إذا كان مع خط القيادة (المرشد خامنئي)“، مضيفا: ”منصب ومركز ولاية الفقيه أعلى من الدستور“.

ويرى العديد من المراقبين للانتخابات المقبلة في إيران، بأن هناك مؤشرات على أن الرئيس المقبل سيكون من المؤسسة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

والولي الفقيه في إيران يعتبر أعلى منصب، وله السلطة المطلقة، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وبيده قرارات الحرب والسلم، فضلا عن القرارات الإستراتيجية والمهمة، وقد أسس ذلك مؤسس النظام الراحل رجل الدين روح الله الخميني عام 1979، بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.