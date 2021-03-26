صحف عالمية: حادثة قناة السويس تنذر بأزمة بضائع ووقود عالمية.. وروسيا تخطف دور الوسيط في الشرق الأوسط

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان من أبرزها تعطيل الملاحة في قناة السويس، بعد جنوح ناقلة الحاويات العملاقة ”إيفر غيفن“ بالقناة صباح الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك كواليس التحرك الدبلوماسي الروسي المكثف في الشرق الأوسط.

تعطل الملاحة قي قناة السويس ينذر بأزمة عالمية

قالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية: إن سفينة الحاويات العملاقة ”إيفر غيفن“ التي تسببت بإغلاق قناة السويس يمكن أن تستغرق عدة أسابيع حتى يتم تعويمها، وفقا لخبراء.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”سوف يؤدي إغلاق قناة السويس لفترة طويلة إلى أزمة طويلة تتعلق بالشحن الدولي، ونقص محتمل في البضائع الضرورية والوقود“.

وتابعت: ”ناقلة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ويبلغ طولها 400 متر، لا تزال جانحة في ممر الشحن الحيوي الذي يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط، رغم الجهود المستمرة لتعويم الناقلة“.

وأوضحت: ”بحلول مساء الخميس، فإن أكثر من 230 سفينة تحتوي على بضائع بمليارات الدولارات، انضمت إلى طابور السفن العالقة في القناة البالغ طولها 120 كيلو متراً، والتي يمر من خلالها 12% من تجارة العالم سنوياً“.

وأردفت قائلة: ”وصل فريق طوارئ تابع لشركة Smit Salvage، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، إلى موقع جنوح الناقلة العملاقة أمس الخميس. حيث قارن بيتر بودوفسكي، الرئيس التنفيذي للشركة الأم Boskalis السفينة الجانحة بحوت ضخم عالق على الشاطئ، وقال إن الأمر ربما يستغرق أياما أو أسابيع لتعويم السفينة“.

ونقلت عنه قوله: إن ”محاولات تعويم الناقلة إيفر غيفن، يمكن أن يتضمن بعض عمليات التجريف، وتفريغ الحاويات الفردية من السفينة. إلا أن هيئة قناة السويس استبعدت في السابق تفريغ الحاويات، لأن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا“.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن هذا الحادث يمنع أيضا عودة سفن الحاويات الفارغة إلى آسيا، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الحاويات التي تسبب فيها أيضا وباء ”كورونا“، والذي أثّر سلبا على حركة الشحن البحري.

بزوغ الوسيط الروسي في الشرق الأوسط

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: إن النشاط الدبلوماسي الروسي المكثف في الشرق الأوسط أمر جدير بالملاحظة، كونه يعكس نهج موسكو متعدد الأوجه في المنطقة.

وتابعت: ”سلسلة اللقاءات والأحداث التي يشارك فيها مسؤولون روس بارزون مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في التكتلات المتنافسة في المنطقة، تعكس نهج موسكو في الحفاظ على القنوات المفتوحة، والودّ من تلك الدول، دون أن تكون منحازة بشكل كامل لأحد الأطراف، بينما يبقى تنظيم داعش الإرهابي خارج هذه الصورة تماما“.

وأوضحت: ”يحتوي هذا النهج على قدر كبير من التطور، وأدى إلى ظهور موسكو بوصفها الوسيط في سلسلة من الملفات الإقليمية، التي سئمت الولايات المتحدة من بعضها، واختارت الغياب عن أولويات أخرى.

فعندما تكون هناك حاجة للوساطة بين إسرائيل ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإن روسيا ستكون المرشح الملائم الوحيد، وهو ما تأكد خلال مناسبتين في الفترة الماضية“.

استفزاز معتاد من كوريا الشمالية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية: إن كوريا الشمالية استخدمت طريقتها المعتادة في الترحيب بالإدارة الأمريكية الجديدة، عبر اختبار مستفز للأسلحة، في الوقت الذي تبدو فيه خيارات الرئيس الأمريكي جو بايدن محدودة في التعامل مع بيونغ يانغ.

وأضافت: ”مع تجربة الصاروخ الباليستي يوم الخميس، استخدمت كوريا الشمالية الألعاب النارية العسكرية في جذب انتباه البيت الأبيض الجديد، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بنفس الطريقة، ولم يثبت ذلك نجاحه من قبل، وأسفر عن فرض المزيد من العقوبات على بيونغ يانغ، ومعاناة أكثر من ذي قبل“.

وتابعت: ”ولكن في هذا الوقت، فإن نظام كيم يونغ أون وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف لا يملك فيه الطرفان سوى القليل من النفوذ لفرض مطالبه على الطرف الآخر“.

وأوضحت: ”اختبارات الأسلحة في كوريا الشمالية لم تجبر الولايات المتحدة على القيام بتغييرات كبيرة في موقفها إزاء تجميد مباحثات نزع الأسلحة. لذلك لجأت واشنطن إلى التقليل من أهمية طفرة التجارب الصاروخية قصيرة المدى لكوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ما منح نظام كيم يونغ أون حرية في تطوير الأسلحة، ولكن مع تقليل وقع الصدمة“.

وأردفت قائلة: ”في نفس الوقت، فإن إدارة بايدن تتعامل مع كوريا الشمالية، التي تعاني بالفعل من العقوبات وجائحة ”كورونا“. حيث سيكون مسعى فرض المزيد من القيود محفوفا بالتحديات، ومن غير المتوقع أن توافق روسيا والصين على اتخاذ مثل هذه الإجراءات في مجلس الأمن الدولي. كما أن اللهجة المتشددة يمكن أن تدفع النظام الكوري الشمالي نحو المزيد من الانطواء“.

ونقلت الصحيفة عن شيون بينغ هو، خبير الشؤون الكورية في الجامعة الوطنية بماليزيا، قوله: ”لم تلعب العقوبات دورا إيجابيا في إغراء كوريا الشمالية، أو إقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات. والإغلاق الذاتي الذي فرضته بيونغ يانغ على نفسها، أثبت أنه أكثر فعالية في عجز الاقتصاد بشكل أكبر من العقوبات“.