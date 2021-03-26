الاتحاد الأوروبي بعد لقاء بايدن: الديمقراطية تتعرض لتهديدات

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم الخميس، بعد أن رأس قمة للاتحاد الأوروبي، انضم لها الرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة وجيزة: إن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماية الأمن الدولي والديمقراطية والاستقرار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد القمة، ”ما نراه هو أن قيم الديمقراطية وحكم القانون تتعرض لضغط مجددا، هناك تهديدات، تهديدات داخلية وخارجية“.

وتابع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ”يتحملان الآن مسؤولية تجاه الأجيال القادمة أكثر من أي وقت مضى“.

كما أكد ميشال في تغريدة له، أن ”الاتحاد الأوروبي وأمريكا يقفان جنباً إلى جنب لدعم النموذج الديمقراطي الذي يقوم عليه نظامهما السياسي“.

وشدد على أن ”الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقوفهما جنباً إلى جنب يمكن أن يبينا أن الديمقراطيات هي الأقدر على حماية المواطنين، وتعزيز الكرامة وتوليد الازدهار“.

ويأتي ذلك في وقت يعزز فيه الأوروبيون والأمريكيون تعاونهم في مواجهة روسيا وخصوصا الصين، المستهدفتين بعقوبات.

بدوره كتب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تغريدة جاء فيها: ”مؤشر هام أن ينضم الرئيس الأمريكي إلى مؤتمر عبر الفيديو للمجلس الأوروبي“.

وتابع: ”عندما يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا يمكننا أن نشكل قوة هائلة لبناء عالم أكثر عدالة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر ازدهارا“.

وكان باراك أوباما آخر رئيس أمريكي شارك في قمة أوروبية في براغ في العام 2009.