مسؤول أمريكي: إثيوبيا رفضت دعوة واشنطن لوقف إطلاق النار من جانب واحد في تيغراي

قال عضو كبير في الكونغرس الأمريكي أرسله الرئيس جو بايدن، مطلع الأسبوع، إلى أديس أبابا، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رفض دعوة أمريكية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي شمال البلاد، ورفض كذلك مزاعم عن تطهير عرقي هناك.

لكن السناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بأبي؛ لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من أريتريا المجاورة دخلت تيغراي، خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أنكر ذلك على مدى شهور.

وتعهد أبي كذلك، هذا الأسبوع، في أعقاب زيارة كونز بمعاقبة أي جنود يرتكبون انتهاكات حقوقية.

وقال كونز للصحفيين: ”لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يوفِ بها. لذلك أعتقد أن من الضروري أن نظل على تواصل“.

ولم ترد بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة بنيويورك بعد على طلب للتعليق على تصريحات كونز.

واندلع الصراع في تيغراي بعد أن هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم، ليلة الرابع من نوفمبر، وفي الساعات الأولى منه.

ونالت الهجمات في البداية من الجيش الاتحادي، الذي شن هجوما مضادا إلى جانب جنود أريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.

ودائما ما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من 3 عقود إلى أن تولى أبي السلطة في عام 2018، عدو أريتريا اللدود.

وأودت أعمال العنف في تيغراي بحياة الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.

وقال كونز، إن أبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي من غرب الإقليم، قائلا إن رئيس الوزراء أخبره بأنه ”لم ولن يحدث تطهير عرقي“.

وأضاف: ”لقد قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي، وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية“.

اغتصاب

قالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن 5 عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظرا للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية، فإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.

وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك: ”قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات، وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف“.

وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في 5 منشآت طبية، في مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم.