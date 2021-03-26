ليبرمان يصعد ضد نتنياهو.. مشروع قانون يمنع المتهمين بالفساد من تشكيل الحكومة

أعلن زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، أنه سيقدم مشروع قانون للكنيست، يقضي بمنع أي متهم بقضايا فساد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في استهداف مباشر لزعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”أنا ملتزم ببذل كل ما في وسعي لمنع الوصول إلى مزيد من الانتخابات“.

وأشار إلى أن ”الخطوة الأولى تتم من خلال مشروع قانون يمنع عضو كنيست متهم من الترشح للحكومة“، في إشارة إلى نتنياهو.

وأضاف: ”أتوقع من جميع الأطراف التي تأمل في التغيير، تحمل المسؤولية والانضمام إلى هذا القانون“.

وتتواصل تحركات المعسكر المناهض لنتنياهو؛ من أجل منعه من تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، التقى مساء الخميس رئيس حزب ”يش عاتيد“ يائير لابيد، مع رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي؛ في إطار المساعي الهادفة إلى تشكيل كتلة تمنع تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو.

وقالت ميخائيلي، إنها ”ستبذل قصارى جهدها من أجل استبدال نتنياهو“.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، مساء الخميس، نتائج انتخابات الكنيست، والتي أظهرت عدم تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة دون تحالفه مع حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، وهو ما ترفضه أحزاب يمينية إسرائيلية متحالفة مع نتنياهو.

وتثير تعقيدات التحالف بين الأحزاب الإسرائيلية المخاوف من الوصول لانتخابات كنيست خامسة؛ في حال تعذر تشكيل الحكومة الإسرائيلية.