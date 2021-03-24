اليابان تطلق تحذيرا للسفن بعد إطلاق كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ بالستي

أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا بالستيا في البحر، فجر الخميس.

وأطلق خفر السواحل الياباني، تحذيرا للسفن، يدعوها لتجنب الاقتراب من أي أجسام سقطت، وطلب منها تقديم أي معلومات ذات صلة بالواقعة.

من جانبها، قالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن ”مقذوفاً غير محدد“ أُطلق في بحر اليابان الذي يسميه الكوريون ”بحر الشرق“.

وكوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي، ممنوعة من تطوير صواريخ بالستية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

لكن بيونغ يانغ أحرزت تقدماً سريعاً في مجال تطوير قدراتها الصاروخية في عهد الزعيم كيم جونغ-أون، إذ إنها اختبرت في 2017، في ذروة التوتر بينها وبين واشنطن، صواريخ قادرة على الوصول إلى البر الأمريكي بأسره.

ويأتي إطلاق المقذوف الجديد بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى وغير بالستيين فوق البحر الأصفر، أي باتجاه الصين وليس اليابان حليفة واشنطن.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن، لمناقشة قضايا التحالف والأمن في المنطقة.