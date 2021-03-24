بعد فرز 97% من الأصوات.. "الليكود" يواصل تقدمه وغانتس يحقق "المفاجأة"

كشفت قناة ”كان“ العبرية، مساء الأربعاء، عن النتائج ”شبه النهائية“ لانتخابات الكنيست، بعد فرز 97% من الأصوات.

وبحسب القناة العبرية، أظهر الفرز ”شبه النهائي“، تقدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، على باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وحصل ”الليكود“ على 30 مقعدًا، بينما حصل حزب ”يش عتيد“ برئاسة يائير لابيد على 18 مقعدًا.

وفاز حزب ”شاس“ بـ9 مقاعد، تبعه حزب“ كحول لافان“ برئاسة بيني غانتس، والذي حصل على 8 مقاعد.

وحصل كل من: حزب ”يهدوت هتوراة“، وحزب ”يمينا“، وحزب العمل، على 7 مقاعد لكل منها.

بينما حصد كل من: حزب ”تكفا حدشاه“، و“يسرائيل بيتنا“، و“الصهيونية الدينية“، والقائمة العربية المشتركة، 6 مقاعد لكل منها.

فيما حصل حزب ”ميرتس“ على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة ”راعم“ على 5 مقاعد.

مفاجأة غانتس

مثلت النتيجة التي حققها حزب ”كاحول لافان“ برئاسة بيني غانتس، ”مفاجأة“ في انتخابات الكنيست، فبعد تشكيك استطلاعات الرأي في إمكانية عبور الحزب نسبة الحسم، تمكن من الحصول على 8 مقاعد برلمانية.

ونقل موقع ”عرب 48″ الفلسطيني عن صحيفة غلوبس“ الإسرائيلية، أن غانتس ”نجح في مخالفة توقعات استطلاعات الرأي، وتجاوز نسبة الحسم، وذلك بعد نجاح الحملة الانتخابية لكاحول لافان من تحويل نقاط الضعف لدى غانتس إلى مزايا، وأيضًا من خلال الاستفادة من ميزانية تمويل حزبية كبيرة“.

وتابع:“إضافة إلى ذلك، كان لدى كاحول لافان مقعد في الحكومة وفَّر له القدرة على اتخاذ القرارات، واتخاذ الخطوات العملية التي يمكن أن تخدمه في الانتخابات“.

وبعد رحلة الصعود خلال الجولات الانتخابية الثلاث السابقة، وطرح نفسه على أنه بديل نتنياهو، تحوّل غانتس من شخصية حملت رمزية الوحدة من أجل إسقاط ”حكم الفساد والحفاظ على سيادة القانون“، إلى شخصية ترسخت بذهن الناخب الإسرائيلي على أنها مكروهة، وساذجة، وغير محنكة سياسيًان وغير قادرة على قراءة المواقف والتعامل معها.

ولا يزال فرز الأصوات مستمرًا، فيما ما زال مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو مجهولًا، فبالرغم من تقدم حزبه على باقي الأحزاب إلا أن معسكر نتنياهو اليميني لم يحصل بعد على عدد المقاعد الذي يمكّنه من تشكيل الحكومة المقبلة.