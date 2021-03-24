اتفاق روسي تركي لفتح معابر في حلب وإدلب

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن الجيش الروسي قوله اليوم الأربعاء إنه اتفق مع تركيا على فتح معبرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا وآخر قرب حلب.

كما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المركز الروسي للمصالحة السورية قوله إن روسيا اقترحت أمس الثلاثاء أن تعيد تركيا فتح هذه المعابر الثلاثة بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا.

وذكرت الوكالة الروسية أن الجيش طلب من تركيا المساعدة في إيجاد ومعاقبة المسؤولين عن قصف مناطق سكنية في مدينة حلب السورية يوم الأحد.

وعبّرت تركيا الثلاثاء للمبعوث الروسي عن اعتراضها وقلقها بخصوص تصاعد العنف شمال غرب سوريا في الآونة الأخيرة، بعد أن اتهمت مصادر في المعارضة المسلحة وشهود طائرات روسية بقصف بلدات قرب الحدود التركية ومستشفى في المنطقة.