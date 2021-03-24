وزير الخارجية الأمريكي: لن نجبر أحدا على الاختيار بين واشنطن وبكين

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إبلاغ حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء بأن الصين تشكل تهديدا على الغرب لكن الولايات المتحدة لن تجبر أحدا على الاختيار بين واشنطن وبكين.

وتتطلع فرنسا وألمانيا إلى توازن إستراتيجي في العلاقات مع بكين وواشنطن لضمان ألا يتحالف الاتحاد الأوروبي مع واحدة من القوتين الكبيرتين في العالم بدرجة تتسبب في إبعاد الأخرى.

ووفقا لنص كلمته التي سيلقيها في مقر حلف شمال الأطلسي، من المقرر أن يقول بلينكين في زيارته الأولى لأوروبا بعد تولي منصبه، إن الولايات المتحدة لن تجبر حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين بأسلوب ”إما نحن أو هم“.

وسيقول أيضا: ”يمكن للدول العمل مع الصين كلما كان ذلك ممكنا“ مشيرا إلى ضرورة التعاون في مجال تغير المناخ.

لكن من المقرر كذلك أن يتهم بلينكين الصين بتقويض النظام العالمي القائم الذي بنته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية.‎