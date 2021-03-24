أقرت بـ"الخطأ".. ميركل تتراجع عن تشديد إجراءات الإغلاق في عيد الفصح

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أقرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بأنها ارتكبت ”خطأ“ بقرارها تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.

وقالت ميركل في كلمة خلال ختام اجتماع طارئ لقادة المقاطعات الألمانية، اليوم الأربعاء: ”يجب الاعتراف بالخطأ عند حدوثه، والأهم في أن يُصحح الخطأ وفي الوقت المناسب إن أمكن“.

وأضافت: ”أعرف أن هذا الاقتراح أثار مزيدا من عدم اليقين وأنا آسفة جدا لذلك وأطلب الصفح من المواطنين“.

وأكدت أن فكرة إغلاق لخمسة أيام خلال عيد الفصح وردت ”بنية حسنة“ بهدف ”إبطاء وعكس منحنى الموجة الثالثة من الوباء“، لكن ”لم يكن من الممكن تحقيقها في مثل هذه المهلة القصيرة“.

ولا يزال الوضع الوبائي مقلقا في البلاد حيث بلغ معدل الإصابات الأربعاء 108,1 لكل مئة األف نسمة فيما تم تجاوز عتبة 75 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19، لكن ميركل وجهت رسالة أمل.

وقالت: ”أنا مقتنعة بأننا سنهزم الفيروس معا. الطريق شاق ووعر ومليء بالنجاحات والفشل لكن الفيروس سيفقد شيئا فشيئا من قدرته على إخافتنا“.