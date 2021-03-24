أنتوني بلينكن يحث أنقرة على التخلي عن منظومة "إس-400".. وأوغلو يعتبرها "منتهية"

وأضاف البيان، أن بلينكن عبر أيضا عن ”قلقه بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف ومكافحة العنف الأسري“.

من جانبه؛ قال مولود جاويش أوغلو، إنه أبلغ أنتوني بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ”صفقة منتهية“، أي أنها تمت بالفعل وباقية، وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يحتاجون لخريطة طريق لحل خلافاتهم.

وأكد أوغلو أن محادثاته مع بلينكن ”جرت في مناخ بناء وإنهما اتفقا على عقد المزيد من الاجتماعات الموسعة سواء في تركيا أو الولايات المتحدة“.‎