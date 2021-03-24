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أنتوني بلينكن يحث أنقرة على التخلي...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 12:40 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 13:30 GMT

أنتوني بلينكن يحث أنقرة على التخلي عن منظومة "إس-400".. وأوغلو يعتبرها "منتهية"

حثت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء؛ تركيا على عدم الإبقاء على منظومة "إس-400" الروسية؛ في حين اعتبر وزير الخارجية التركي أن هذه الصفقة تمت بالفعل

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المصدر: رويترز

حثت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء؛ تركيا على عدم الإبقاء على منظومة ”إس-400“ الروسية؛ في حين اعتبر وزير الخارجية التركي أن هذه الصفقة تمت بالفعل وباقية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: إن الوزير أنتوني بلينكن حث أنقرة خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في بروكسل، على عدم الاحتفاظ بمنظومة الدفاع الجوي الروسية ”إس-400“.

وأضاف البيان، أن بلينكن عبر أيضا عن ”قلقه بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف ومكافحة العنف الأسري“.

من جانبه؛ قال مولود جاويش أوغلو، إنه أبلغ أنتوني بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ”صفقة منتهية“، أي أنها تمت بالفعل وباقية، وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يحتاجون لخريطة طريق لحل خلافاتهم.

وأكد أوغلو أن محادثاته مع بلينكن ”جرت في مناخ بناء وإنهما اتفقا على عقد المزيد من الاجتماعات الموسعة سواء في تركيا أو الولايات المتحدة“.‎

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