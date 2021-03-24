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رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم زيارة ل...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 11:55 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 13:30 GMT

رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم زيارة ليبيا مطلع الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عزمه زيارة ليبيا في مطلع نيسان/ أبريل المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. صرح دراجي بذلك

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المصدر: رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عزمه زيارة ليبيا في مطلع نيسان/ أبريل المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

صرح دراجي بذلك -اليوم الأربعاء- أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماته الأوروبية.

وأضاف ”السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية هي دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع كانون الأول/ ديسمبر“.

وتابع ”سأزور ليبيا، أعتقد في الـ 6 أو الـ7 من نيسان/ أبريل، في جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل“.‎

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