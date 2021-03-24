مجهول يتنكر بزي الجيش الإسرائيلي ويستولي على سلاح من قاعدة للمظليين

في حادثة غريبة، تنكر شخص مجهول بزي للجيش الإسرائيلي وقام بالاستيلاء على سلاح جندي بعد اقتحامه قاعدة للمظليين.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن المشتبه فيه أخذ السلاح من جندي، مدعيا أنه مبعوث لفحص قطع السلاح، إذ قام بتفكيك السلاح ووضعه في حقيبة ولاذ بالفرار.

وفي تفاصيل الخبر، سرق شخص سلاح M-4 من جندي إسرائيلي في قاعدة تدريب المظليين، وهرب بسيارة كانت تنتظره، بينما يحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كان هذا الشخص تمكن من بيع السلاح لفلسطيني من الخليل.

وارتدى اللص زي الجيش الإسرائيلي، ودخل سيرا على الأقدام عند بوابة القاعدة، إذ لم يقم بإظهار رتبة التجنيد، كما تجول في المستشفى، وتجاوز المكاتب وحاول دخول مجمع المحاكاة.

ثم التقى الشخص السارق، بجندي مريض في غرفته، حيث سأل اللص الجندي عن أسماء قادته وصوّر رقم السلاح وادعى أنه لم يجتز اختبار سلاح، وفق حديث القناة العبرية.

وأكدت القناة العبرية، أن اللص الذي تنكر في زي ضابط، قال للجندي إنه سيأخذ السلاح لاختبار سلاح ويعيده إليه في غضون ربع ساعة تقريبا.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على هذه الحادثة، بالقول: ”تم فتح تحقيق في هذا الشأن من قبل وحدة التحقيقات العسكرية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، وفي هذه المرحلة لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل“.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى للأخطاء التي يقع بها جنود من الجيش الإسرائيلي، فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء، عن قيام الجيش الإسرائيلي بنشر خريطة تتضمن مواقع سرية عن طريق الخطأ.

ووفق صحيفة ”هآرتس“ العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي نشر بالخطأ خريطة تتضمن أماكن مواقعه وقواعده العسكرية، بما فيها تلك السرية.