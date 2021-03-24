بعد فرز 87% من الأصوات.. تراجع عدد مقاعد معسكر اليمين برئاسة نتنياهو لصالح اليسار

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي أجريت أمس الثلاثاء احتدام المنافسة بين معسكر اليمين بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعسكر المناوئ له في رابع انتخابات تشهدها البلاد خلال عامين.

وبعد فرز نحو 87% من الأصوات، أظهرت النتائج تراجع عدد مقاعد كتلة نتنياهو اليمينية إلى 56 مقعدا، مقابل 57 مقعدا للكتلة المعارضة.

ووفقا لنتائج لجنة الانتخابات المركزية، والتي نشرتها القناة العبرية الـ 12، حصل الليكود على 31 مقعدا، وحزب ”يوجد مستقبل“ برئاسة يائير لابيد على 18، و ”شاس“ الديني على 10 مقاعد، و“يهوديت هتوراة“ على 9، وارتفع عدد مقاعد حزب ”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس من 7 إلى 8 مقاعد، و“إسرائيل بيتنا“ برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، و ”العمل“ على 7 مقاعد أيضا، والقائمة العربية المشتركة، و“أمل جديد“ برئاسة المنشق عن الليكود جدعون ساعر، و“الصهيونية الدينية“ على 6 مقاعد لكل منها، وحزب ”ميرتس“ على 5 مقاعد.

كما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات، اجتياز حزب القائمة العربية الموحدة- الجناح الإسلامي برئاسة منصور عباس، والمنشق عن القائمة العربية المشتركة، نسبة الحسم في الانتخابات بحصوله على 5 مقاعد.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، إن نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست الـ 24 بلغت نحو 67.2%، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بانتخابات الكنيست الـ 23.

بدورها، قالت المدير العام للجنة الانتخابات المركزية أورلي أداس، إن ”عملية فرز الأصوات بنسبة 100% سوف تنتهي بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليصار إلى إعلان نتائج رسمية أولية“، ومن المحتمل نشر النتائج النهائية صباح الجمعة المقبل.