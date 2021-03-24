صدامات بين الشرطة الإيرانية ومحتجين تركمان (صور وفيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن صدامات عنيفة وقعت بين الشرطة ومحتجين من أبناء القومية التركمانية بسبب اعتداء جنسي عنيف على طفلين في قرية ”عرب سورنج“ التابعة لمحافظة غلستان شمال شرق إيران.

وذكرت وكالة ”توهرا“ للأنباء المعنية بشؤون القومية التركمانية الإيرانية، إن ”صدامات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين وقعت في قرية قره بلاغ التابعة لمدينة تركمن صحراء التي تحتل الجزء الأكبر من شمال الشرقي لإيران“.

به دلیل قطعی شدید اینترنت در ترکمن صحرا، تایید اخبار و دریافت ویدئو ها با مشکل مواجه شده است. گفته می‌شود تاکنون دست‌کم ۳ معترض توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. https://t.co/ZpCF7AucGD — توهرا Tuhra (@tuhraa) March 23, 2021

وأشارت الوكالة إلى أن ”قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق احتجاجات سلمية كما اعتقلت ثلاثة من المحتجين بينهم رجل دين“، مبينة إن ”السلطات قطعت شبكة الانترنت عن مدينة تركمن صحراء“.

و الأحد الماضي، تجمع سكان من قرية ”عرب سورنج“ بمحافظة غلستان احتجاجاً على قيام حارس مبنى سكني على الاعتداء جنسياً على طفلين أحدهما يبلغ من العمر 7 والآخر 8 سنوات.

وفي سياق متصل، دعا إمام جمعة قرية قره بلاغ رجل الدين السني، الشيخ نظري، السلطة القضائية بضرورة التدخل والتحقيق الفوري في قضية الاعتداء الجنسي على طفلين من قرية عرب سورنج.

گزارش های رسیده حاکی از جو بسیار امنیتی در گنبد کاووس است؛ گزارش شده تجمع مسالمت آمیز شهروندان با دخالت نیروهای ضد شورش به خشونت کشیده شده است. https://t.co/cx8So3BEgX pic.twitter.com/Ymq9zH4q1k — توهرا Tuhra (@tuhraa) March 23, 2021

ويشكل التركمان الإيرانيون حوالي 2٪ من سكان إيران، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليون شخص، فيما تشير بعض التقارير إلى أن عددهم قرابة مليوني نسمة من أصل 84 مليون سكان إيران.

ويعيش التركمان الإيرانيون في الغالب في جنوب شرق بحر قزوين وفي الصحراء التركمانية وحول نهري أتراك وجورجان.

حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در اعتراضات ترکمن صحرا https://t.co/cDblK7CdWx pic.twitter.com/MSAFOCs9SQ — توهرا Tuhra (@tuhraa) March 23, 2021

و يتوزعون في الجزء الشمالي من محافظة غلستان، وفي القرى الشمالية بمحافظة خراسان رضوي، وخراسان الشمالية، وتعد أهم المدن التركمانية في إيران هي، بندر تركمن، وكنبد کاووس، وكلاله، وأق قلعة.