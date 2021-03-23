استطلاع: بن غفير اليميني الديني الأكثر تطرفاً في طريقه لدخول الكنيست

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أظهرت استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء، الرابعة في غضون أقلّ من عامين، أنّ إيتمار بن غفير الذي يتزعّم حزباً يمينياً متطرّفاً معادياً للعرب في طريقه لدخول الكنيست للمرة الأولى في تاريخه.

وبن غفير الذي رحّب بقتل 29 مصلياً فلسطينياً في الخليل في 1994 ووصف قاتلهم بالبطل، هو زعيم حزب ”القوة اليهودية“ اليميني الديني المتشدّد وقد خاض الانتخابات التشريعية مرشّحاً في المركز الثالث على قائمة ائتلاف ”الحزب الديني الصهيوني“.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي فإنّ ”الحزب الديني الصهيوني“ سيفوز بما بين ستة إلى سبعة مقاعد في الكنيست المقبلة، ما يعني أنّ أحد هذه المقاعد سيشغله بن غفير.

وشهدت مسيرة بن غفير (44 عاماً) السياسية تحالفات متغيّرة، إلا أنّ الجوانب الرئيسية لأيديولوجيته ظلّت ثابتة، إذ إنّه يستلهم أفكاره من الحاخام المتطرّف الراحل مئير كاهانا، زعيم حركة ”كاخ“ التي سعت لطرد الإسرائيليين العرب من الدولة العبرية.

وكاهانا الذي دخل الكنيست في 1984، مُنع من الترشّح مرة أخرى في 1988 بسبب عنصرية حزبه.

وكان كاهانا الذي اغتيل في نيويورك العام 1990، مصدر إلهام أيديولوجي لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصلياً فلسطينياً في الخليل في 1994.

وأعرب بن غفير في مناسبات عدة عن إعجابه بغولدشتاين، وهو لم يتوان عن تعليق صورة في منزله لهذا القاتل الجماعي الذي وصفه بـ“البطل“.

ويؤيّد حزب بن غفير ”القوة اليهودية“ ضمّ إسرائيل لكامل الضفة الغربية المحتلّة التي يقطنها نحو 2,8 مليون فلسطيني.

وقال نتانياهو لوسائل إعلام إسرائيلية إنّ بن غفير لن يحصل على منصب وزاري في حكومته، لكنّه سيكون جزءاً من ”ائتلافه“.