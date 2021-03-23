القائمة العربية الموحدة تبدي ثقتها بحجز 4 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي

أبدى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ثقته بأن القائمة ستتجاوز نسبة الحسم خلال فرز أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية لعينات القنوات الإسرائيلية أن القائمة لم تتجاوز هذه النسبة المقدرة بأربعة مقاعد.

وقال عباس في مؤتمر صحفي بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وظهور عينات النتائج الأولية للقنوات الإسرائيلية: إن ”المعطيات التي بين أيدينا تطمئننا وتجعلنا واثقين أننا مع مطلع فجر هذا اليوم، ستكون القائمة العربية الموحدة ممثلة في الكنيست بالحد الأدنى 4 مقاعد“.

وأضاف ”مررنا في هذه التجربة قبل عامين، واستطلاعات الرأي لم تعطنا نسبة الحسم، وفي نهاية المطاف دخلنا الكنيست بأربعة مقاعد“.

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وتابع ”المعطيات الموثقة أن نسبة التصويت في المجتمع العربي تجاوزت 50%، ونحن نتحمل مسؤولية النتائج مهما كانت وسنكون بيضة القبان في هذه الانتخابات“.

وأغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بعد انتهاء مدة التصويت مساء الثلاثاء، حيث أظهرت النتائج الأولية لعينات القنوات الإسرائيلية تصدر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذه الانتخابات بحصوله على ما بين 31 – 33 مقعداً.

كما أظهرت نتائج الانتخابات أن القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، والتي انشقت عن القائمة العربية المشتركة، لم تتجاوز نسبة الحسم في الكنيست والمقدرة بأربعة مقاعد من أصل 120 مقعداً.

وكشفت النتائج الأولية أن نتنياهو يمكنه تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إذا ما تحالف مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، حيث ستصبح كتلة اليمين 61 مقعداً، وهو ما يكفي لتشكيل حكومة إلا أنها لن تكون حكومة مستقرة.