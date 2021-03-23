إيران تعلق على إحباط مخطط لاغتيال مسؤول بفيلق القدس في لبنان

نقلت وكالة أنباء إيرانية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن مصدر وصفته بالمطلع، نفى فيها الأنباء التي تحدثت عن إحباط مخطط إسرائيلي لاغتيال نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، الذي يزور لبنان، منذ يوم أمس.

وقال المصدر لوكالة (iribnews) دون الكشف عن هويته قوله، إن“المعلومات التي تحدثت عن وجود مخطط لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، لاغتيال نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي في لبنان غير صحيحة“، مضيفًا أن“رستمي بصحة جيدة“.

وأشار المصدر الإيراني إلى أنه“قبل ساعات قليلة، انتشرت شائعات في الفضاء الإلكتروني عن اغتيال رستم قاسمي، وزير النفط السابق في لبنان، على يد الموساد لكن الاغتيال لم يكلل بالنجاح“، منوهًا إلى إنه“بعد المتابعة تأكد لنا عدم صحة ما تم ذكره“.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية من بينها موقع تابعة لوزارة النفط، أشارت إلى إحباط محاولة اغتيال قاسمي في لبنان، الإثنين، بعد أن تلقت إيران معلومات أمنية من المخابرات التركية عن مخطط إسرائيلي لاغتيال قاسمي في لبنان.

وقاسمي هو وزير النفط السابق في حكومة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، وهو قائد بارز في الحرس الثوري، كما تحدثت تقارير عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة، في يونيو/حزيران المقبل.

ويقود فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني خلفًا للقائد السابق الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله بطائرة أمريكية مسيَّرة، مطلع يناير/كانون الثاني 2020، عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولي قادمًا من دمشق.