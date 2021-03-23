نتنياهو: حققت انتصارا كبيرا في الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حزب الليكود الذي يقوده حقق انتصاراً كبيراً خلال الانتخابات الإسرائيلية التي جرت.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”لقد حققت انتصاراً كبيراً لليكود واليمين بقيادتي“.

وأشار إلى أن الفارق بين حزبه الليكود ومن يليه من الأحزاب الإسرائيلية كبير، موجهاً شكره للناخبين الإسرائيليين الذين صوتوا له.

وأضاف: ”من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمن إسرائيل وأرض إسرائيل“.

وأغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بعد انتهاء مدة التصويت مساء الثلاثاء، حيث أظهرت النتائج الأولية لعينات القنوات الإسرائيلية تصدر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذه الانتخابات بحصوله على ما بين 31 – 33 مقعداً.

وكشفت النتائج الأولية أن نتنياهو يمكنه تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إذا ما تحالف مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، حيث ستصبح كتلة اليمين 61 مقعداً، وهو ما يكفي لتشكيل حكومة إلا أنها لن تكون حكومة مستقرة.