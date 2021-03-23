مدير الوكالة الذرية يطالب إيران بالكشف عن مخزونها "الحقيقي" من اليورانيوم

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إنه من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، يجب على طهران الكشف عن اليورانيوم غير المعلن الموجود في مواقعها النووية.

وأوضح غروسي أن هناك حاجة إلى ”محادثات تفصيلية وفنية“ لتحديد موقع اليورانيوم الإيراني غير المعلن، مبينًا أن ”هذا أمر متروك تمامًا لمستقبل الاتفاق النووي“.

ونقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن غروسي قوله ”إنه يتعين على إيران توضيح (حجم) اليورانيوم غير المعلن عنه، الموجود في مواقعها من أجل إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015“.

وفي مطلع آذار/مارس الجاري، عبر غروسي عن قلق الوكالة ”البالغ“ إزاء تقاعس طهران عن تقديم تفسير لوجود جزيئات يورانيوم في إحدى منشآتها غير المعلنة.

كما تحدث عن ثلاثة مواقع أخرى لم تعلن طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي منها، مضيفًا أن ”إيران لم تجب على أي من أسئلة الوكالة بخصوص احتمال وجود مواد نووية فيها“.

وكانت إيران قد أعلنت في 23 شباط/فبراير الماضي، عن وقف وتقييد وصول المفتشين الدوليين للمواقع النووية امتثالا لقانون شرعه البرلمان الإيراني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بهدف الضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات وعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وأصبح الاتفاق النووي معرضًا لخطر الانهيار بعد عدم وجود نية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018 وتشديد العقوبات على طهران.

وردت إيران على خطوة ترامب بانتهاك بنود الاتفاق النووي، وبدأت في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، فيما قال المرشد علي خامنئي إن نسبة التخصيب قد تصل إلى 60%.