نتائج أولية.. "الليكود" يتصدر الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة بيد "بينيت"

أغلقت مراكز الاقتراع في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين بعد انتهاء مدة التصويت في رابع انتخابات إسرائيلية للكنيست خلال عامين.

وأظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي نشرتها القنوات الإسرائيلية، أن نتنياهو يمكنه تشكيل حكومة إسرائيلية بالتحالف مع حزب ”يمينا“ الذي يرأسه نفتالي بينيت، حيث سيحصل في حال التحالف معه على 61 مقعداً وهو ما يحتاجه نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة.

وبحسب نتائج العينات التي نشرتها القناة الـ13، فإن الليكود بقيادة نتنياهو سيحصل على 33 مقعداً، يليه حزب ”هناك مستقبل“ بزعامة لابيد بـ16 مقعداً، فيما سيحصل حزب شاس على 8 مقاعد، ومثلها للقائمة العربية المشتركة.

أما حزب ”يمينا“ بزعامة نفتالي بينيت فسيحصل على 7 مقاعد، فيما حقق حزب ”أزرق أبيض“ بزعامة غانتس مفاجأة بحصوله على 8 مقاعد.

وقد حصل حزب العمل على 7 مقاعد، وحزب ”الصهيونية الدينية“ شكل هو الآخر مفاجأة بحصوله على 6 مقاعد، بينما حصل حزب ”إسرائيل بيتنا“ بزعامة ليبرمان على 8 مقاعد، وحزب ”يهدوت هتوراة“ على 7 مقاعد، أما حزب ”أمل جديد“ الذي يقوده جدعون ساعر فقد حصل على 5 مقاعد، وحزب ميرتس على 7 مقاعد.

ووفق نتائج العينات التي جمعتها القناة الـ12 الإسرائيلية، فقد حصل الليكود على 31 مقعدا، أما حزب ”هناك مستقبل“ فقد حصل على 18 مقعدا، في حين حصل حزب شاس والقائمة المشتركة على 9 مقاعد لكل منهما.

أما حزب ”يمينا“ فحصل على 8 مقاعد، في حين حصل على 7 مقاعد كل من حزب ”أزرق أبيض“ والعمل و“الصهيونية الدينية“، أما حزب ”إسرائيل بيتنا“ فقد حصل على 6 مقاعد وهو نفسه العدد الذي حصل عليه ”يهدوت هتوراة“ والعمل.

وفق نتائج القناة 13 فإن كتلة نتنياهو ستحصل على 54 مقعدا، مقابل 59 مقعدا لخصومه، وفي هذه الحالة سيكون بينيت مرجحاً لأي الكفتين لكي تتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية.

أما القناة الـ12 فأظهرت أن كتلة نتنياهو حصلت على 53 مقعدا، وحصل خصومه على 59 مقعدا، وحصل بينيت على 8 مقاعد.

ووفق نتائج القناة 11 فإن كتلة نتنياهو حصلت على 54 مقعدا، وحصل خصومه على 59 مقعدا، وبينيت على 7 مقاعد.

يشار إلى أن هذه النتائج التي يتداولها الإعلام العبري ليست نهائية حتى اللحظة، لكنها تعكس بشكل كبير ملامح النتائج المتوقع إعلانها بشكل رسمي في وقت لاحق.