"القائمة المشتركة": لن نوصي بأي شخصية إسرائيلية لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات‎

أكد مطانس شحادة، عضو القائمة العربية المشتركة، والتي تخوض انتخابات الكنيست بعد انشقاق الحركة الإسلامية، أن القائمة لن توصي بأي شخصية إسرائيلية لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المتوقع صدور نتائجها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح شحادة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن الإقبال العربي على التصويت ضعيف جدًا بسبب التأثر بالانقسام الذي أصاب القائمة العربية المشتركة قبل الانتخابات، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى تدني عدد المقاعد التي قد تحصل عليها القائمة العربية في الكنيست المقبل.

وأضاف شحادة:“للأسف بعض الأصوات العربية ذهبت لحزب الليكود، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والخلاف الذي أصاب القائمة العربية المشتركة قبل الانتخابات صب في صالح نتنياهو“، مؤكدًا أن تأثير النواب العرب لن يكون ذا جدوى في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن“القائمة المشتركة تستعد لسيناريو عدد أقل في الكنيست المقبل، وهناك احتمال كبير أن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومته والحصول على 61 صوتًا“، مشددًا على أن الأوضاع السياسية تصب في صالح نتنياهو، واليمين الإسرائيلي.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل (1,930,000)، ويشكل هؤلاء 21% من إجمالي السكان في إسرائيل والبالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.

وبحسب آخر تحديث، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أن نسبة التصويت لانتخابات الكنيست حتى الساعة 16:00 بلغت 42.3% بانخفاض 4.7% عن الانتخابات السابقة.

وفي السياق، قالت قناة ”كان“ العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق في عشرات الشكاوى بشبهة محاولة المساس بنزاهة الانتخابات بينها انتحال شخصيات ناخبين، وأعضاء لجان، وتهديد بالسلاح، ورجم مراكز اقتراع، وشجارات وغيرها.