"مفوضية حقوق الإنسان" تطالب تركيا بالعودة إلى اتفاق "مكافحة العنف ضد المرأة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تركيا بالتراجع عن قرار انسحابها من اتفاق مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب باشليه: ”أعربت المفوضة العليا عن أسفها لهذا القرار، الذي يمثل تراجعا كبيرا في جهود تركيا لضمان حقوق المرأة، خاصة لأن انعدام المساواة التي تقوم على أساس الجنس والعنف الذي تتعرض له المرأة يحدث مشاكل خطيرة في المجتمع التركي“.

وأضاف البيان أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ”المعاهدة الاقليمية المهمة لحقوق الإنسان حول المعركة لوقف كافة أشكال العنف ضد المرأة، يترجم قلقا أكبر يتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد خاصة الحيز المدني الذي يتقلص وقلة المشاركة الديمقراطية الحقيقية في صنع القرار“.

وأشارت المفوضية العليا إلى أن هذا القرار اتخذ دون نقاش برلماني أو تشاور واسع مع أعضاء المجتمع المدني بما في ذلك مجموعات النساء والمدافعين عن حقوق النساء.

وهذا القرار ”يثير صدمة أكبر“ بحسب المنظمة، لأن تركيا كانت أول من صادق على الاتفاقية في شهر آذار/مارس من عام 2012، مطالبة تركيا بالعودة عن قرارها و“ببذل جهود ملموسة“ لحماية النساء التركيات.

وفي بيان منفصل، أعرب عدد كبير من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة عن ”أسفهم العميق“ حيال قرار تركيا.

وتظاهر آلاف الأشخاص يوم السبت الماضي، في هذا البلد مطالبين الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة عن قراره.