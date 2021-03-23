الكونغو.. فوز ساسو نغيسو بولاية رئاسية جديدة

أظهرت النتائج الرسمية اليوم الثلاثاء فوز رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، بولاية جديدة بعد حصوله على أكثر من 88 % من أصوات الناخبين.

وحكم نغيسو (77 عاما) البلد المنتج للنفط الواقع في وسط أفريقيا على مدى 36 عاما.

وتوفي منافسه الرئيس في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، جاي برايس بارفيه كوليلاس، بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، وبعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كورونا.

وحصل كوليلاس على أقل من 8% من الأصوات.

وتولى ساسو نغيسو، جندي المظلات السابق، السلطة في الكونغو عام 1979، وخسر أول انتخابات تعددية في البلاد عام 1992، لكنه عاد إلى المنصب عام 1997 بعد حرب أهلية.

وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.