روحاني يدافع عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة الفساد

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة الفساد في بلاده، داعيا إلى استخدام الظروف العالمية الجديدة في حياة الشعب الإيراني، على الرغم من انتقاد المرشد علي خامنئي لأنشطة تلك المواقع.

وقال روحاني في حفل حول تطوير الحكومة الإلكترونية: ”الفضاء الإلكتروني يجعل الحياة أسهل، وإنه يسرع الأنشطة ويقضي على الكثير من الفساد“.

وشبه روحاني الفضاء الإلكتروني بالطريق السريع قائلا: ”عندما لا يكون لديك طريق سريع يصعب عليك السفر وتواجه أخطارا على الطريق الضيق، ولكن عندما تدخل الطريق السريع تصل إلى وجهتك بسرعة كبيرة، ويتم تقليل العديد من المخاطر، ولكن قد تكون هناك مخاطر“.

كما دافع روحاني عن سهولة استخدام الفضاء الإلكتروني في إيران، بينما انتقد خامنئي إدارة الفضاء الإلكتروني في كلمة متلفزة موجة إلى الإيرانيين يوم الأحد الماضي بمناسبة بدء عيد النوروز.

ودعا خامنئي المسؤولين إلى ”توخي اليقظة“، وقال: ”نحن فخورون بتخلينا عن الفضاء الإلكتروني، لكن هذا ليس شرفا“.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها تعتزم الوصول بالحكومة الإلكترونية إلى ”نقطة مقبولة“ بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل وقبل نهاية رئاسة حسن روحاني وإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من الشهر ذاته.

ويعتقد حسن روحاني أن توسع الحكومة الإلكترونية ”يقضي على الفساد الذي قد يحدث في إيران كما أنه يخلق الشفافية“.

وينتقد المرشد خامنئي طريقة إدارة الفضاء الإلكتروني، في حين وصف وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، حجب المواقع بأنه ”عفا عليه الزمن“.

وقال جهرمي أمس الإثنين في إشارة إلى الفجوة بين الأجيال في الفضاء الإلكتروني، إن ”الحجب وفرض القيود لا تسد هذه الفجوة“.

وتعرض أداء وزير الاتصالات في إدارة الفضاء الإلكتروني لانتقادات متكررة من قبل معارضي الحكومة الإيرانية، وتم استدعاؤه إلى البرلمان وحتى إلى مكتب المدعي العام.

وكان من أحدث انتقادات جهرمي رفضه فرض قيود على استخدام موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية ”أنستغرام“، ما أدى به إلى محكمة الثقافة والإعلام.



ويعد موقع ”أنستغرام“ واحد من الشبكات الاجتماعية التي لم يتم حجبها في إيران؛ وكانت السلطات قد حجبت في عام 2009 فيسبوك وتويتر على خلفية احتجاجات شعبية مناهضة للنظام قادتها المعارضة الإصلاحية.

وفي أبريل/نيسان 2018، أقدمت إيران على حجب المنصة الأكثر شعبية ”تلغرام“ بذريعة دوره في تحريض الإيرانيين على الاحتجاجات.

وسعت إيران إلى إنشاء شبكة اتصالات وطنية منذ عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بهدف إنشاء شبكة داخلية ”لتصبح مستقلة“ عن شبكة الويب العالمية.