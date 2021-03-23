حركة حماس تعلق على الانتخابات الإسرائيلية

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر ”الأمر منوط بنا كقوى فلسطينية وطنية بتوحيد الموقف، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني للسلطة والمنظمة على قاعدة التعددية، كخطوة لازمة لصياغة إستراتيجية نضال موحدة لمواجهة التحديات التي تمر بقضيتنا“.
المنافسة في الانتخابات الصهيونية هي داخل معسكر اليمين، بين المتطرفين والأشد تطرفاً.. الأمر منوط بنا كقوى فلسطينية وطنية بتوحيد الموقف وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني للسلطة والمنظمة على قاعدة التعددية كخطوة لازمة لصياغة استراتيجية نضال موحدة لمواجهة التحديات التي تمر بقضيتنا
— حازم قاسم (@hazemaq) March 23, 2021
وتشهد إسرائيل رابع جولة من الانتخابات خلال عامين، في ظل عدم تمكن نتنياهو أو خصومه السياسيين من تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة.