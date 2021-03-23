حركة حماس تعلق على الانتخابات الإسرائيلية

اعتبرت حركة حماس، أن انتخابات الكنيست الإسرائيلية التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، هي منافسة داخل معسكر اليمين في إسرائيل.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: إن ”المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية هي داخل معسكر اليمين، بين المتطرفين والأشد تطرفًا“.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر ”الأمر منوط بنا كقوى فلسطينية وطنية بتوحيد الموقف، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني للسلطة والمنظمة على قاعدة التعددية، كخطوة لازمة لصياغة إستراتيجية نضال موحدة لمواجهة التحديات التي تمر بقضيتنا“. المنافسة في الانتخابات الصهيونية هي داخل معسكر اليمين، بين المتطرفين والأشد تطرفاً.. الأمر منوط بنا كقوى فلسطينية وطنية بتوحيد الموقف وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني للسلطة والمنظمة على قاعدة التعددية كخطوة لازمة لصياغة استراتيجية نضال موحدة لمواجهة التحديات التي تمر بقضيتنا — حازم قاسم (@hazemaq) March 23, 2021 وتشهد إسرائيل رابع جولة من الانتخابات خلال عامين، في ظل عدم تمكن نتنياهو أو خصومه السياسيين من تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة.

وتتزامن الانتخابات الإسرائيلية مع تحضيرات فلسطينية لإجراء أول انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2006، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في شهر أيار/مايو المقبل، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في شهر تموز/يوليو المقبل.