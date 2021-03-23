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نتنياهو يتجول بمكبرات الصوت لزيادة...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 16:14 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 17:45 GMT

نتنياهو يتجول بمكبرات الصوت لزيادة الإقبال على الانتخابات (فيديو)

نزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشوارع ومراكز التسوق في إسرائيل؛ لحث الناخبين على زيادة التصويت في الانتخابات التي انطلقت، اليوم الثلاثاء.

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المصدر: رام الله – إرم نيوز

نزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشوارع ومراكز التسوق في إسرائيل؛ لحث الناخبين على زيادة التصويت في الانتخابات التي انطلقت، اليوم الثلاثاء.

ونشر نتنياهو، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“ وهو يعتلي سيارة ويستخدم مكبر صوت؛ لحث الإسرائيليين على المشاركة في التصويت بالانتخابات.

 

كما نشر مقطع فيديو آخر له داخل مركز تسوق في منطقة بيت يام بمدينة تل أبيب، حث فيه مؤيدي حزب الليكود على المشاركة في الانتخابات والتصويت.

 

وقال نتنياهو في تغريدة لاحقة: ”أرى إقبالا ضعيفا في الجنوب، يتوجب على الليكوديين الذهاب إلى صناديق الاقتراع الآن، نحتاج مقعدين آخرين ونفوز ونشكل حكومة يمينية قوية“.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن نتنياهو أصدر تعليمات لأعضاء حزب الليكود بالنزول إلى مناطق الجنوب لحشد الجمهور، ورفع نسبة التصويت لصالح الحزب.

ووصلت نسبة التصويت العامة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 34.6% حتى ساعات مساء اليوم الثلاثاء، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالانتخابات السابقة حيث بلغت آنذاك 38%.

إلى ذلك، تشهد البلدات العربية، إقبالا ضعيفا على انتخابات الكنيست، رغم الدعوات المتكررة من الأحزاب العربية والقائمة المشتركة لحث المواطنين على التصويت.

وتشير التوقعات والمؤشرات إلى أن نسبة التصويت في المجتمع العربي لن تجتاز نسبة 50% نهاية يوم الانتخابات، إذا ما بقيت حركة التصويت في البلدات العربية كما هي الآن.

وحث رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، العرب على التصويت، قائلا ”واحد من الحلول السريعة هي أن نخرج للشارع الرئيسي ونتحدث مع كل سائقي وراكبي السيارات، نسبة التصويت العامة أعلى من نسبتنا بـ 12٪“.

وتابع في تدوينة له عبر فيسبوك ”نحن الأكثر حاجة لتغيير الواقع ومنع غُلاة العنصريين من الوصول للحكم. الحقيقة الساطعة أنه همّة بسيطة من كل إنسان نستطيع ذلك“.

وقالت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية: إن نسبة التصويت في الانتخابات حتى الساعة 11:00 ظهرًا (09:00 بتوقيت غرينتش) في المجتمع العربي بلغت 7% مقابل نحو 20% في الانتخابات الماضية.

من جانبه، قال رئيس بلدية الناصرة: إن ”الناس في حالة استياء، وإن إجراء 4 انتخابات في عامين له تأثير أيضا“.

وأضاف ”نحن نصل إلى بيوت الناس لنقنعهم بالخروج للتصويت. هذا معناه أنه يتوجب على القيادة العربية أن تصحو وليس فقط القيادة اليهودية“.

وتابع ”لو حافظوا على أنفسهم وهم يمثلون 15 مقعدا لخرج الناس لوحدهم للتصويت“.

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