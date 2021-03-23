النيابة الإسرائيلية تدين مقدسية بتهمة التعامل مع حزب الله

دانت النيابة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فتاة فلسطينية من سكان القدس؛ بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن النيابة الإسرائيلية اتهمت الفتاة ياسمين جابر، بالتآمر مع منظمة حزب الله والاتصال بوكيل أجنبي.

وبحسب الموقع العبري، فإن جابر اعترفت بأنها عملت على تجنيد مواطنين إسرائيليين للانضمام إلى حزب الله.

وأشار إلى أنه كجزء من صفقة ادعاء معها، تقرر أن الجريمة بالتعاون مع منظمات معادية لإسرائيل يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن خمس سنوات على مواطن عربي من مدينة أم الفحم شمال إسرائيل (38 عاما)؛ بعد تواصله مع ناشطين لحزب الله.

ووفق لوائح الاتهام، فقد أدين المواطن العربي ”بمخالفة الاتصال والتخابر مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات للعدو، والإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعم منظمة إرهابية“.