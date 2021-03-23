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النيابة الإسرائيلية تدين مقدسية بته...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 12:30 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 13:10 GMT

النيابة الإسرائيلية تدين مقدسية بتهمة التعامل مع حزب الله

دانت النيابة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فتاة فلسطينية من سكان القدس؛ بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني. وذكر موقع "والا" العبري، أن النيابة الإسرائيلية اتهمت

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المصدر: إرم نيوز

دانت النيابة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فتاة فلسطينية من سكان القدس؛ بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن النيابة الإسرائيلية اتهمت الفتاة ياسمين جابر، بالتآمر مع منظمة حزب الله والاتصال بوكيل أجنبي.

وبحسب الموقع العبري، فإن جابر اعترفت بأنها عملت على تجنيد مواطنين إسرائيليين للانضمام إلى حزب الله.

وأشار إلى أنه كجزء من صفقة ادعاء معها، تقرر أن الجريمة بالتعاون مع منظمات معادية لإسرائيل يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن خمس سنوات على مواطن عربي من مدينة أم الفحم شمال إسرائيل (38 عاما)؛ بعد تواصله مع ناشطين لحزب الله.

ووفق لوائح الاتهام، فقد أدين المواطن العربي ”بمخالفة الاتصال والتخابر مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات للعدو، والإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعم منظمة إرهابية“.

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