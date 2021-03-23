مقتل ثلاثة عسكريين روس جراء خلل في قاذفة إستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة عسكريين قتِلوا جراء خلل في القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف ”تو-22إم3“ القادرة على حمل أسلحة نووية، في مطار بالقرب من كالوجا.

وأُرسلت لجنة تابعة لسلاح الجو، إلى المطار الواقع جنوبي غرب موسكو للوقوف على سبب الحادث.