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مقتل ثلاثة عسكريين روس جراء خلل في...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 11:28 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 11:40 GMT

مقتل ثلاثة عسكريين روس جراء خلل في قاذفة إستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة عسكريين قتِلوا جراء خلل في القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف "تو-22إم3" القادرة على حمل أسلحة نووية، في

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المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة عسكريين قتِلوا جراء خلل في القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف ”تو-22إم3“ القادرة على حمل أسلحة نووية، في مطار بالقرب من كالوجا.

وأُرسلت لجنة تابعة لسلاح الجو، إلى المطار الواقع جنوبي غرب موسكو للوقوف على سبب الحادث.

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