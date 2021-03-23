تاريخ النشر:
23 مارس 2021 11:28 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 11:40 GMT
مقتل ثلاثة عسكريين روس جراء خلل في قاذفة إستراتيجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة عسكريين قتِلوا جراء خلل في القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف "تو-22إم3" القادرة على حمل أسلحة نووية، في
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة عسكريين قتِلوا جراء خلل في القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف ”تو-22إم3“ القادرة على حمل أسلحة نووية، في مطار بالقرب من كالوجا.
وأُرسلت لجنة تابعة لسلاح الجو، إلى المطار الواقع جنوبي غرب موسكو للوقوف على سبب الحادث.