ليبرمان: ذاهبون لانتخابات خامسة بسبب "النية السيئة" لنتنياهو

رجح رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، أن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية التي انطلقت يوم الثلاثاء، ستكون مشابهة لجولة الانتخابات السابقة؛ ما يعني فشل تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة والتوجه لجولة انتخابات جديدة.

وقال ليبرمان لصحيفة ”معاريف“: ”نحن ذاهبون إلى الجولة الخامسة من الانتخابات، وأذكّر الجميع أن السلطة السيئة ينتخبها أناس طيبون لا يأتون للتصويت“.

وهاجم ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: إن ما يجري هو ”نتيجة النية السيئة لرجل واحد للهروب من المحاكمة“.

وتابع: ”دخلنا الحملة الانتخابية، وليس لدينا ميزانية لمدة عامين؛ لأن نتنياهو يحاول الهروب من المحاكمة، ولا يوجد سبب آخر“.

ووجه ليبرمان حديثه للجمهور الإسرائيلي قائلا: ”قبل التصويت، أحثكم على التفكير مليا في كيفية تشكيل حكومة جيدة ومستقرة، حان الوقت لاتخاذ قرار“.

وكان ليبرمان، حذر قبل أيام، من أن نتنياهو قد يتسبب في حدوث فوضى بإسرائيل في حال خسر الانتخابات المقبلة.

واتهم ليبرمان في مقابلة مع موقع ”والا“ العبري، نتنياهو، بأنه ”سيعمل على تعطيل نتائج الانتخابات، وسيحاول استغلالها بطريقة تساعده في حال الخسارة“.